Kim Kardashian e Kanye West pronti al divorzio. “Lei ne ha avuto abbastanza”

Kim Kardashian e Kanye West sarebbero a un passo dal divorzio. A svelarlo è il New York Post che parla di una “separazione imminente”. La coppia avrebbe già avviato le pratiche per il divorzio dopo le nozze celebrate nel 2014. Un legame, quello di Kim e Kanye, vissuto costantemente sotto i riflettori: imprenditrice, modella e star dei reality lei, con alle spalle una famiglia ingombrante, rapper e produttore musicale lui, con un carattere forte e numerose controversie.

La coppia ha quattro figli – North, Chicago, Psalm, Saint – e già in passato aveva vissuto alcune crisi, superate grazie alla voglia di stare insieme. Questa volta però sembra che i problemi nati fra Kim e Kanye siano irreparabili. Page Six ha interpellato alcune fonti vicine alla Kardashian e a West secondo cui a mettere fine al matrimonio sarebbe stata Kim. La star televisiva avrebbe già reclutato Laura Wasser, avvocatessa divorzista che ha seguito le cause milionarie di moltissimi personaggi famosi.

Qualche tempo fa la diva 40enne aveva svelato su Instagram che suo marito è affetto da “un disturbo bipolare che ha duramente compromesso la sua stabilità affettiva e lavorativa”. A luglio la coppia si era concessa una vacanza con la famiglia al completo nel tentativo di ricostruire il rapporto, ma questo non sarebbe bastato. “Tengono la cosa sotto silenzio, ma sono finiti”, ha svelato un insider, secondo cui Kim e Kanye avrebbero già iniziato a dividersi proprietà e beni di vario genere. Secondo il New York Post, marito e moglie avrebbero trascorso le vacanze separati. “Kim Kardashian ha convinto Kanye West ad andare in Wyoming in modo da stare per conto suo e fare il punto sulla separazione. Ne ha avuto abbastanza”, spiega l’insider.

La notizia del divorzio imminente si aggiunge alle indiscrezioni diffuse dal Mirror secondo cui il rapper e la star televisiva ormai da tempo vivrebbero vite separate. Kim avrebbe preso casa a Los Angeles con i quattro figli, mentre Kanye si sarebbe trasferito nel ranch di famiglia nel Wyoming. Una separazione arrivata dopo una lite piuttosto dura in seguito alle critiche pubbliche fatte da West contro la suocera Kris Jenner su Twitter. “Kanye si sta prendendo tempo e spazio per lavorare su se stesso e sta trascorrendo molto del suo tempo nel Wyoming – ha affermato una persona vicina al produttore -. Non ha alcuna intenzione di rientrare a Los Angeles e Kim è d’accordo”.