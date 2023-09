L’ex marito di Kim Kardashian espulso da Venezia, cosa ha combinato Kanye West

Fonte: Getty Images Kanye West e Bianca Censori, scandalo a Venezia

Kanye West non è tra i partecipanti al Festival del Cinema, ma da un paio di giorni gioca a fare il turista a Venezia, in compagnia della nuova fidanzata. Un gioco diventato decisamente troppo piccante: la coppia ha dato scandalo sul Canal Grande e, adesso, le compagnie di imbarcazioni cittadine hanno appeso a bordo la loro foto con su scritto “qui non posso entrare”.

Kanye West ha fatto scandalo a Venezia

Si sa che Venezia è una delle città più romantiche al mondo e, ogni giorno, migliaia di coppiette la scelgono come cornice del loro amore. Vedere piccioncini intenti a scambiarsi effusioni durante una gita in gondola sul Canale è la prassi se si passeggia per gli antichi ponti della Serenissima. Kanye West e la compagna Bianca Censori, però, si sono lasciati andare alla passione in modo decisamente sconsiderato.

Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web foto e video – rubati da paparazzi e turisti con del bel pelo sullo stomaco – che ritraggono l’ex marito di Kim Kardashian, a bordo di un motoscafo con il sedere al vento. Vicino a lui, decisamente troppo vicino, la fidanzata, in una posizione che lasciava ben poco all’immaginazione. Quel si sta compiendo, sotto gli occhi increduli dei passanti, era un atto sessuale. E adesso il rapper 46enne rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

Il rapper bandito a vita dai motoscafi veneziani

La compagnia Venezia Turismo Motoscafi, che ha noleggiato l’imbarcazione sulla quale viaggiavano (e non solo quello) West e Censori, ha comunicato al Daily Mail Australia che la coppia non è più la benvenuta a bordo dei loro mezzi. Si tratta di un’espulsione a vita per il controverso rapper e la modella che ne ha assunto l’ufficioso ruolo di moglie.

“L’autista doveva stare attento alla guida e al traffico e non ha visto le oscenità. – si legge nella nota rilasciata dalla società – Se avesse visto quanto successo, avrebbe immediatamente fatto scendere i due e segnalato i trasgressori alle autorità”. Inoltre, pare che a bordo fosse presente una terza persona, una donna che ha accompagnato le trasgressive celebrità a zonzo per la città, che ha “ostruito la vista al capitano”.

“Ci dissociamo completamente da questi comportamenti” ha concluso Venezia Turismo Motoscafi, la compagnia di noleggio motoscafi ben avvezza ai vip – a bordo sono già passati Lady Gaga, Harry Styles e la coppietta JLo e Ben Affleck. Kanye West non ha rilasciato alcun commento, ma è facile immaginare che poco importi del ban a chi, volendo, potrebbe comprarsi una flotta di motoscafi tutti suoi.

Kim Kardashian, preoccupata per l’ex marito

Le scandalose foto sono naturalmente arrivate anche sotto gli occhi di Kim Kardashian, ex moglie del rapper e madre dei suoi 4 figli. Una fonte vicina all’influencer ha rivelato al Sun che Kim è “disperatamente imbarazzata, così preoccupata per le nuove foto che sono uscite con Bianca e non sa come spiegherà tutto ai bambini”. Seppur, la più famosa delle Kardashian dovrebbe essere ben abituata a gestire le marachelle del marito che, solo negli ultimi anni, ha minacciato di candidarsi come presidente degli Stati Uniti, cambiato nome e fondato una specie di setta religiosa.