È il momento di star lontani per Kanye West e la moglie Bianca Censori, portata in salvo da amici e famiglia

Nella popolare sitcom How i met your mother veniva chiamato “intervention”, intervento. È quella coatta e decisa intrusione nella vita degli amici, nel momento in cui si crede che stiano commettendo un grosso sbaglio. È quello che hanno fatto gli amici di Bianca Censori, la nuova moglie di Kanye West. Proprio per merito dei cari della donna, al momento la coppia è in pausa forzata.

Bianca Censori portata via da Kanye West

Kanye West è stato lasciato solo dalla nuova moglie Bianca Censori, che pare sia intenzionata a procedere con una separazione ufficiale. Lo riporta il tabloid The U.S. Sun affidandosi alle rivelazioni di una fonte vicina alla coppia. Fonte che afferma che la coppia sta affrontando “un periodo di pausa” dopo che “la famiglia di lei l’ha implorata di lasciarlo a causa del suo comportamento controllante”.

Volata in Australia mentre West restava a casa per lavorare al nuovo album, Censori ha avuto modo di ricongiungersi con famiglia e amici, che non hanno mai approvato la sua relazione con il rapper ex marito di Kim Kardashian. “La sua famiglia non è mai stata una fan di Ye (il nuovo nome di West), e le persone a lei vicine si chiedono se sposarlo sia stata la decisione giusta”.

Lui, però concentrato com’è sul proprio lavoro da artista, non sembra molto scosso dalla questione: “Kanye ha detto che si sono presi una pausa da metà ottobre e il suo unico obiettivo in questo momento è la musica. È davvero ansioso di far uscire questo nuovo disco con Ty Dollar $ign”. E ancora: “Onestamente, sembra che non sia così preoccupato e al momento è solo concentrato sulla musica. Ye è totalmente focalizzato sul completamento dell’album e sulla ricerca di una distribuzione dopo aver perso così tanti contatti a causa delle sue osservazioni antisemite l’anno scorso. Stava lavorando alla musica durante i suoi viaggi in Italia e da allora ha aperto uno studio creativo in Arabia Saudita con i suoi collaboratori in un resort a cinque stelle davvero appartato”.

Lei nonostante tutto, vorrebbe tornare: “Potrebbe tornare da lui per il lancio dell’album. Adora quello stile di vita, ma penso che sia chiaro che la sua famiglia e i suoi amici preferirebbero che non lo facesse”. L’amore o la famiglia? Chissà chi infine avrà la meglio nella dura battaglia che si sta consumando nel cuore di Bianca Censori.

La dura vita da moglie di Kanye West

Essere la compagna di Kanye West è dura. Nessuna donna si salva dalle sue scelte di stile, e Censori a causa sua è stata anche bandita da una compagnia di motoscafi. Ma c’è di più, pare che, da quando stia assieme al rapper la designer italiana debba sottostare a precise regole riguardanti alimentazione e atteggiamento in pubblico.

Censori deve allenarsi duramente e indossare solo abiti scelti dal marito. Non ha il diritto di parlare in pubblico, con nessun’altro che non sia il marito e la sua alimentazione è composta – sempre per scelta di Kanye – esclusivamente da kebab, gelato e succo di anguria (che pare sia un afrodisiaco). Salvati Bianca, e torna a mangiare e indossare quello che ti pare.