In quel di Monaco anche la moda ha corso ad un ritmo fulmineo, grazie a Kim Kardashian: tutto sul look ad alto tasso di sensualità con cui la star ha concluso il suo soggiorno monegasco

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco

Il circuito di Monte Carlo è da sempre quel palcoscenico dove la velocità della Formula 1 incontra l’alta società internazionale, ma l’edizione appena conclusasi del Gran Premio di Monaco ha visto una sola, indiscussa regina. Stiamo parlando di Kim Kardashian, la quale ha letteralmente catalizzato i riflettori del Principato trasformando il paddock e le feste sugli yacht nelle sue personali passerelle di seduzione e stile.

Accompagnata dalla sorella Khloé al solo scopo di far sentire tutto il suo supporto al fidanzato Lewis Hamilton, l’imprenditrice statunitense è riuscita persino a ribadire per l’ennesima volta il suo status di fashion icon globale, rubando l’attenzione dei media e oscurando, per il più importante dei weekend, persino i motori più ruggenti. Vediamo come ha fatto.

Kim Kardashian, che ha vinto il Gran Premio di Monaco in fatto di stile

Se al Grand Prix de Monaco 2026 Hamilton ha conquistato il secondo posto in classifica, in fatto di stile Kim Kardashian è stata l’assoluta capolista. In quel del Principato la star ha alternato due diversi registri, ma egualmente efficaci: mentre per le qualifiche aveva scelto una mise più disinvolta, seppur comunque condita di quella “sexyness” che da sempre contraddistingue il suo personaggio, composta da body nero in pizzo, blue jeans a zampa e affilatissime décolleté Gucci, il giorno della gara ha preferito virare verso una linea ben più sofisticata.

Il grande protagonista dell’ultimo giorno in Costa Azzurra è stato uno strepitoso lungo abito color crema, che non ha potuto davvero che lasciare ogni presente a bocca aperta. Drappeggiato, monospalla e con la schiena interamente scoperta, il modello era completato con un certo minimalismo da scarpe con tacco nere, a punta, e maxi occhiali da sole a mascherina.

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Un capo, quello al centro di questa tenuta da Gran Premio, dall’aria particolarmente familiare. I più attenti se ne saranno di certo accorti: parliamo di una creazione custom made ispirata all’esclusiva collezione Gucci Cruise disegnata da Demna, precisamente al Look 58 (quello rosso fuoco) visto in pedana lo scorso maggio.

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A lasciare tutta la scena al caratteristico panneggio asimmetrico ed al design audace sul retro del vestito era infine un raccolto alto e morbido dal piglio messy nei capelli, una mossa furba che ha istantaneamente innalzato il livello di sensualità dell’ensemble.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton, amore ad alta velocità

La travolgente, chiacchieratissima storia d’amore tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton è nata nei primi mesi del 2025, complice una cerchia di amicizie in comune tra il jet set di Los Angeles e il mondo della moda. Un sentimento che sembra viaggiare alla velocità della luce, e letteralmente: l’intesa tra la regina dei reality e il sette volte campione del mondo si è infatti trasformata rapidamente in una relazione seria, trovando il perfetto equilibrio tra i rispettivi imperi commerciali e la passione condivisa per lo stile e gli eventi esclusivi.

Inutile specificare come il debutto ufficiale della proprietaria di SKIMS nel paddock di Formula 1, ormai affettuosamente ribattezzata dai media come la “WAG più influente del mondo”, abbia definitivamente consacrato la coppia come la più magnetica e amata dello sport e dello spettacolo globale. Ed è proprio il caso di dirlo: il meglio deve ancora venire.