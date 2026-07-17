Morta Mary Jo “MJ” Shannon, la nonna di Kim Kardashian: il tributo lascia perplessi

La donna, madre di Kris Jenner e volto storico del franchise Kardashian, si è spenta a 91 anni. Il ricordo pubblicato da Kim ha sollevato più di un interrogativo tra i fan

IPA Kim Kardashian

Se n’è andata a 91 anni Mary Jo “MJ” Shannon, madre di Kris Jenner e nonna materna di Kim, Kourtney e Khloé Kardashian, oltre che di Kendall e Kylie Jenner. Presenza ricorrente – seppur defilata – prima in Keeping Up with the Kardashians e poi in The Kardashians, MJ è mancata giovedì 16 luglio. A darne notizia è stata per prima la stessa Kris, con un lungo messaggio sui social che ha aperto una giornata di cordoglio pubblico per l’intera famiglia. Poche ore dopo, però, è stato soprattutto il modo in cui Kim ha scelto di ricordare la nonna a far discutere.

Il ricordo di Kim che ha sconvolto il pubblico

Kim Kardashian ha affidato il proprio saluto a un lungo carosello fotografico su Instagram, che ha attraversato decenni: dagli scatti d’infanzia fino ai momenti più recenti, con MJ alle prese con i pronipoti. Nella didascalia, l’imprenditrice ha descritto la nonna come una delle persone a lei più vicine in assoluto, ricordando in particolare come fu proprio MJ a darle il suo primissimo lavoro, nel negozio di famiglia a San Diego, gettando le basi di quell’etica lavorativa che porta ancora oggi avanti nel suo impero imprenditoriale. Non sono mancati momenti più leggeri, in perfetto stile Kardashian: Kim ha scherzato immaginando la nonna, “da lassù”, intenta a tenere d’occhio i post di famiglia dal suo profilo Instagram segreto.

Ma Kim, appena prima del tributo, aveva pubblicato un post dedicato alle vacanze sul lago, con scatti in bikini insieme alla sorella Khloé e riferimenti al tequila lanciato da Kendall Jenner. Queste immagini si sono però trovate, per pura coincidenza di calendario, a comparire online proprio nelle ore dell’annuncio del lutto, scatenando reazioni contrastanti tra i follower: c’è chi ha criticato la tempistica giudicandola fuori luogo, e chi invece ha preso le difese della star, ricordando che programmare i contenuti con giorni – se non settimane – di anticipo è ormai prassi comune per i creator di questo calibro.

Il chiarimento di Kim Kardashian

A chiarire la questione è intervenuta la stessa Kim nei commenti, spiegando che il post delle vacanze era stato programmato diversi giorni prima della scomparsa della nonna, e che la sovrapposizione con l’annuncio era stata quindi del tutto involontaria. La 45enne ha precisato di aver trascorso l’ultima settimana al fianco di madre e nonna, aggiungendo che nei giorni successivi la famiglia si sarebbe dedicata a celebrare la vita di MJ.

Sotto al post dedicato alla nonna sono arrivati anche i segnali di vicinanza più stretti: Khloé ha risposto con una serie di cuori, mentre l’attrice e amica di lunga data Sarah Paulson ha lasciato un breve pensiero d’affetto.

Una matriarca cresciuta (anche) davanti alle telecamere

Per chi segue il franchise fin dagli esordi, MJ non è mai stata una semplice comparsa. Rimasta sola con le figlie Kris e Karen dopo la separazione dal primo marito, Robert Houghton, si rifece poi una vita accanto a Harry Shannon. Fu lei, tra l’altro, a gestire Shannon & Company, uno dei primissimi negozi di famiglia, ben prima dell’apertura della boutique Dash che avrebbe lanciato il nome Kardashian nel mondo della moda. Il legame tra Kris e la madre era già stato al centro di alcuni dei momenti più toccanti dell’ultima stagione di The Kardashians, quando la conduttrice si era mostrata in lacrime raccontando le difficoltà di salute di MJ nel periodo successivo alla scomparsa dell’altra figlia, Karen, nel 2024.

Sullo sfondo di questa storia rimane comunque una dinamica che accompagna ormai da anni le famiglie cresciute sotto i riflettori: anche nei momenti di dolore più vero, la macchina dei contenuti programmati in anticipo può ritorcersi contro chi la utilizza, trasformando una semplice coincidenza di date in un caso mediatico talvolta irrisolvibile.