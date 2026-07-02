Temptation Island 2026, perché Gabriele non è stato squalificato. Cosa dice il contratto

Gabriele scappa dal villaggio a Temptation Island per affrontare il single Andrea: perché non è stato squalificato.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Sara e Gabriele sono stati fra i grandi protagonisti della seconda puntata di Temptation Island 2026. L’appuntamento condotto da Filippo Bisciglia è stato ricco di colpi di scena e momenti emozionanti. Fra questi senza dubbio la fuga di Gabriele dal villaggio dei fidanzati a causa della gelosia nei confronti della fidanzata.

La rabbia di Gabriele a Temptation Island contro il single Andrea

Ma andiamo con ordine: cosa è successo nella seconda puntata di Temptation Island? Gabriele ha dovuto fare i conti con la sua gelosia nei confronti della fidanzata Sara che si è avvicinata sempre di più al single Andrea.

In un susseguirsi di video, Gabriele ha scoperto ciò che pensa la sua fidanzata di lui, facendo i conti con un rapporto in cui Sara si sente prigioniera. “Io al di fuori di lui non ho vita – ha raccontato la ragazza -. Gli dà fastidio se una volta a settimana voglio mangiare con le mie sorelle, mio fratello e i miei genitori”.

Gabriele si è sfogato più volte con gli altri fidanzati di Temptation Island, sorpreso dal comportamento della fidanzata e sempre più geloso. “Era meglio un anno fa quando io ero super geloso e lei non poteva mettere nemmeno una storia su Instagram – si è lamentato -. Lei voleva andare in vacanza con le amiche, mi angoscia questa cosa. La mia Saretta fa ste robe. È follia pura. Faccio un delirio, non ha capito con chi sta”.

La situazione è precipitata quando Sara ha chiesto ad Andrea di fare un bagno di notte. Fra un massaggio e una confidenza, i due si sono avvicinati particolarmente, scatenando la rabbia di Gabriele.

Il ragazzo, furioso, è uscito dal capanno e superando la sicurezza ha iniziato a correre verso il villaggio delle fidanzate, cercando un faccia a faccia con il single Andrea.

“Voglio parlare con lui, non con lei – ha tuonato, fermandosi in spiaggia -. Hulk vieni. Non stare lì a guardare fraté. Sei un povero co****ne, hai 65 anni hai. Solo questo gli volevo dire”.

Poco dopo Gabriele ha deciso di chiedere il falò di confronto, provato e pentito del suo comportamento. “Ho esagerato, sto diventano una persona che non sono io – ha detto a Filippo Bisciglia -. Perché, dal primo giorno in cui sono entrato ho visto video, cose che per me non stanno né in cielo né in terra, sono esagerato per le reazioni che ho con Sara, vi chiedo scusa, per me Sara è l’unica cosa che conta davvero. Prima di entrare qui c’eravamo promessi solo una cosa, il bagno di notte non si fa con nessuno, ho visto tutto nero”.

Perché Gabriele non è stato squalificato

Ma perché Gabriele dopo questo colpo di testa non è stato squalificato dal reality? La risposta sta nel contratto. La regola di Temptation Island infatti è che i fidanzati non possono avere nessun contatto con le proprie fidanzate prima del falò di confronto.

Durante la sua corsa verso il villaggio delle ragazze però Gabriele si è fermato alla spiaggia, dichiarando di voler parlare con il single Andrea. Non ha visto Sara, nè è riuscito a parlarci. Di fatto dunque fra i due non ci sono stati dei contatti.