Affari Tuoi torna stasera 23 giugno, ma De Martino è pronto a un altro stop

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Stefano De Martino

Non è certo un periodo semplice per Stefano De Martino: se da una parte il conduttore continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana, dall’altra deve fare i conti con una programmazione sempre più ballerina che sta mettendo a dura prova sia lui sia il pubblico affezionato di Affari Tuoi.

Nelle ultime settimane, infatti, il celebre game show di Rai 1 è stato costretto a fermarsi più volte per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2026. Una situazione che ha inevitabilmente modificato le abitudini dei telespettatori, abituati a trascorrere l’access prime time in compagnia dell’energia e dell’ironia dell’ex ballerino di Amici.

Stasera finalmente il conduttore torna nella consueta fascia oraria con Affari Tuoi, anche se già all’orizzonte si prospettano nuovi stop.

Stefano De Martino, in onda a giorni alterni per lasciare spazio al calcio

Per chi segue quotidianamente Affari Tuoi ed è affezionato al celebre game show dei pacchi, il periodo non è dei più semplici e lineari: complici le partite di calcio dei Mondiali e altri avvenimenti, ormai gli stop improvvisi stanno diventando quasi una costante. Una sera Affari Tuoi è regolarmente in onda, quella successiva scompare dal palinsesto per fare spazio al calcio internazionale o a qualche altro evento speciale: un’alternanza che ha generato non poca confusione tra i fan, costretti a controllare di volta in volta la programmazione per capire se Stefano De Martino andrà in onda oppure no.

Questa sera, ad esempio, il prossimo conduttore del Festival di Sanremo torna con una nuova, attesa puntata dell’amato game show, ma consapevole che a breve dovrà nuovamente fermarsi per esigenze di palinsesto.

La scelta della Rai, naturalmente, non rappresenta una bocciatura nei confronti del programma, d’altronde i Mondiali sono uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo e la rete ammiraglia ha deciso di puntare con forza sulla competizione, dedicando ampio spazio sia alle partite sia agli approfondimenti che precedono il fischio d’inizio. Una decisione strategica che però finisce inevitabilmente per penalizzare altri programmi di punta della rete.

A rendere la situazione ancora più interessante è il momento particolarmente delicato che sta vivendo la sfida degli ascolti nell’access prime time: con le continue interruzioni, Affari Tuoi rischia infatti di perdere quella continuità che negli ultimi mesi aveva contribuito a consolidare il rapporto con il pubblico.

Ogni pausa rappresenta una piccola incognita, soprattutto in una fascia oraria sempre più competitiva, specie considerando che dall’altra parte, su Canale5, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui ha ufficialmente inaugurato la programmazione estiva e non sembra voler mollare la sfida quotidiana.

Affai Tuoi, la programmazione a singhiozzo dei prossimi giorni

Nonostante i continui stop al suo programma, Stefano De Martino sembra affrontare questo periodo con la consueta professionalità che lo ha portato a diventare uno dei personaggi televisivi più richiesti del momento. Dopo aver raccolto l’eredità di Amadeus alla guida del programma, il conduttore è riuscito a conquistare il pubblico con uno stile spontaneo, ironico e mai sopra le righe, trasformando Affari Tuoi in uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

I fan, nel frattempo, non nascondono una certa nostalgia ogni volta che il programma viene sostituito dal calcio. Sui social c’è chi scherza parlando di “vacanze forzate” per Stefano e chi invece attende con impazienza il ritorno dei pacchi e delle trattative con il Dottore. La sensazione è che il pubblico non abbia alcuna intenzione di abbandonare il proprio beniamino, nemmeno davanti al fascino irresistibile dei Mondiali.

Per De Martino, dunque, si tratta soltanto di una parentesi temporanea anche se, per lui, al momento sono previsti altri stop: nei prossimi giorni infatti le partite continueranno a tenere banco in tv e già mercoledì 24 giugno il programma salterà per lasciare spazio alla partita tra Svizzera e Canada.

Affari Tuoi tornerà in onda giovedì 25 giugno per poi saltare nuovamente venerdì 26 giugno per la partita Norvegia contro Francia. Insomma vacanze a singhiozzo per De Martino in attesa della pausa estiva vera e propria.