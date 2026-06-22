Affari Tuoi, Stefano De Martino di nuovo cancellato dal palinsesto di Rai 1

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IPA Affari Tuoi

L’estate 2026, si sa, ha un colore tutto particolare. Non è solo il profumo di vacanze o il caldo che avanza, ma è soprattutto il richiamo del grande calcio internazionale. Con i Mondiali in pieno svolgimento, la televisione italiana ha dovuto adattarsi a ritmi serrati e, come spesso accade in queste occasioni, a pagarne le spese – seppur per una nobile causa sportiva – è stato il “gioco dei pacchi” più amato d’Italia. Ancora una volta, infatti, il pubblico di Rai 1 dovrà fare a meno di Stefano De Martino e del suo Affari Tuoi, costretto nuovamente a “restare in panchina” per fare spazio alle dirette dei match decisivi del torneo.

Un palinsesto “a scatti” per la Coppa del Mondo

Non è una sorpresa, né tanto meno un segreto: la macchina della Rai è impegnata in uno sforzo produttivo senza precedenti per garantire la massima copertura ai Mondiali 2026. Questo impegno, però, si traduce in una programmazione che, per gli spettatori dell’access prime time, somiglia sempre più a un calendario a singhiozzo. Ogni volta che una partita di cartello viene programmata in prima serata, l’avvicinamento al calcio d’inizio – con i consueti approfondimenti pre-partita – finisce per assorbire lo slot orario solitamente dedicato al game show. Questa sera, tra il preserale e l’access prime time, tocca ad Argentina-Austria.

Per i fan di Stefano De Martino, abituati a chiudere la giornata con l’adrenalina dei pacchi e l’ironia sempre pungente del conduttore napoletano, queste cancellazioni improvvise sono un piccolo vuoto quotidiano. Nelle ultime settimane, il palinsesto ha costretto il programma a una marcia a intermittenza: le puntate si alternano freneticamente, rendendo difficile per il telespettatore affezionato mantenere l’abitudine. È un gioco di incastri che vede Rai 1 dare priorità assoluta allo sport, consapevole che l’evento mondiale, pur in assenza della nostra Nazionale, continua a catalizzare l’attenzione di milioni di appassionati.

Verso il gran finale di stagione

Questa situazione di incertezza televisiva, comunque, ha una scadenza vicina. La stagione dei quiz estivi sta vivendo una fase di transizione strategica. Come già anticipato nei mesi scorsi, il 19 luglio segnerà uno spartiacque decisivo: Affari Tuoi si ferma per lasciare spazio alle nuove proposte della programmazione estiva, tra cui il ritorno di L’Eredità Estate con Marco Liorni su Rai 1, mentre La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti non si ferma e va in onda per tutta l’estate.

Per Stefano De Martino, questi giorni di “stop forzato” è in qualche modo il crepuscolo di una stagione televisiva che lo ha visto protagonista assoluto, in cui ha tenuto testa alla concorrenza e di confermarsi come uno dei volti di punta del servizio pubblico. Mentre il pubblico si prepara a salutare temporaneamente il suo game show preferito, cresce l’attesa per il futuro: tra la pausa estiva e la preparazione per l’impegnativa direzione artistica del Festival di Sanremo 2027, il conduttore si prepara a un periodo di meritato riposo, pronto a tornare in autunno con nuove sfide. Nel frattempo, per chi sente la mancanza dei pacchi, non resta che godersi le ultime puntate, in attesa che il calcio lasci nuovamente spazio al rito serale più iconico della Rai.