Affari Tuoi salta ancora: come cambia la programmazione per Stefano De Martino

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IPA Stefano De Martino

Affari tuoi si ferma di nuovo in un palinsesto che continua ad apparire sempre più frammentato: il game show di Rai1 non va in onda stasera, domenica 28 giugno. Il motivo? Sempre gli scontri della Coppa del Mondo 2026, che stanno rivoluzionando, ormai da un paio di settimane, la programmazione della rete ammiraglia.

Affari Tuoi salta di nuovo: Stefano De Martino ancora in panchina per i Mondiali

Un’altra pausa forzata per Stefano De Martino e Affari tuoi: il celebre gioco dei pacchi, che ogni sera continua a incollare milioni di telespettatori allo schermo nonostante la programmazione “a singhiozzo”, si ferma di nuovo. Stasera domenica 28 giugno il game show non andrà in onda per lasciare spazio alle partite degli ottavi di finale in prima serata.

Mentre sabato sera il match Croazia – Ghana è iniziato alle 23, non incidendo in alcun modo sulla programmazione della rete ammiraglia, questa sera la diretta di Sudafrica – Canada, la prima partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, costringerà la trasmissione a saltare di nuovo la messa in onda.

Non si fermano quindi i cambiamenti al palinsesto di Rai1, che ancora per qualche settimana vedrà una programmazione rivoluzionata per le fasi successive della Coppa del Mondo. E mentre Stefano De Martino continua a barcamenarsi tra uno stop e l’altro, il pubblico continua a spostarsi su altri lidi. Stiamo parlando ovviamente di Canale5, dove La Ruota della Fortuna con al timone Gerry Scotti e Samira Lui al suo fianco: la rete, diretta concorrente, sta ovviamente godendo del palinsesto sempre più frammentato, preparandosi anche a una lunga estate di programmazione.

Il game show di Mediaset infatti non si fermerà nei mesi di luglio e agosto, con puntate che copriranno anche le serate più calde dell’anno, a differenza di Affari tuoi, che il 19 luglio lascerà spazio a Marco Liorni e alla trasmissione L’Eredità Summer Edition.

Quando torna in onda Affari tuoi: la programmazione dei prossimi giorni

I fan più affezionati di Affari tuoi possono comunque tirare ben presto un sospiro di sollievo: Stefano De Martino tornerà a fare compagnia agli spettatori già domani, lunedì 29 giugno, andando in onda subito dopo il match Brasile – Giappone, così come martedì 30 giugno, visto che lo scontro tra Francia e Svezia è in programma per le 23.00.

La messa in onda dell’amatissimo gioco dei pacchi non subirà alcuna conseguenza neanche mercoledì 1 luglio, perché la partita che vede sfidarsi Belgio e Senegal è in diretta alle 22.00. Altro stop per Affari tuoi invece giovedì 2 luglio, quando si sfideranno Spagna e Austria, con la partita in programma alle 21.00

Sebbene la sfida tra il game show della Rai e La Ruota della Fortuna sia sempre accesissimo, dietro le telecamere i rapporti tra Stefano De Martino e Gerry Scotti sono caratterizzati da grande affetto e stima reciproca. I due conduttori ne hanno dato prova sul palco del Premio Biagio Agnes a Piazza di Spagna, a Roma. Davanti alla platea composta dai principali dirigenti televisivi, hanno mostrato la loro alleanza, lanciando un messaggio: “Se fosse per noi l’access prime time finirebbe alle 21.30. Fateci finire alle 21.30!”.