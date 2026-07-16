Affari Tuoi torna su Rai1 (ma per pochissimo): quando vedremo De Martino e Miliddi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino e Martina Miliddi

Manca sempre meno ormai alla pausa estiva di Affari tuoi: la messa in onda del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è ormai agli sgoccioli e dopo un mese di programmazione a “singhiozzo” stiamo per salutarlo con gli ultimi appuntamenti della stagione.

Affari tuoi torna in onda, ma per poco

Per i telespettatori di Affari tuoi, quella in corso è stata l’ennesima settimana caratterizzata da una programmazione tutt’altro che lineare. Il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, con la compagnia di Martina Miliddi ed Herbert Ballerina, continua infatti a fare i conti con un palinsesto fortemente condizionato dai Mondiali di calcio 2026, che hanno costretto la rete ammiraglia a rivedere più volte la propria offerta dell’access prime time.

Dopo diverse settimane di stop, repliche e puntate trasmesse in modo discontinuo, anche gli ultimi appuntamenti prima della pausa estiva non sono stati risparmiati dai cambi di programmazione, per lasciare spazio alle semifinali del Mondiale, appuntamenti che Rai1 trasmette in esclusiva. Una scelta inevitabile dal punto di vista editoriale, ma che continua a dividere il pubblico più affezionato.

Ma niente paura: i prossimi giorni i fan affezionati del programma potranno godersi le ultime puntate della stagione senza alcuna interruzione: infatti giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 luglio, il gioco dei pacchi andrà regolarmente in onda.

Salterà invece l’appuntamento di domenica 19 luglio: quella che inizialmente avrebbe dovuto essere l’ultima puntata stagionale lascerà infatti spazio alla finale dei Mondiali, in programma alle ore 21. Di conseguenza, l’ultimo appuntamento con Affari tuoi sarà quello di sabato 18 luglio.

La pausa estiva di Affari tuoi

Con la conclusione del Mondiale, il programma chiuderà la stagione con gli ultimi appuntamenti previsti prima dello stop estivo. L’ultima puntata è fissata per il 18 luglio, dopodiché Stefano De Martino saluterà temporaneamente il pubblico per lasciare spazio alla programmazione estiva di Rai1.

Da lunedì 20 luglio l’access prime time passerà nelle mani di Marco Liorni, che guiderà L’Eredità – Summer Edition per la seconda parte di luglio e per tutto agosto. Per De Martino inizieranno così le meritate vacanze, mentre La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui continuerà ad andare avanti per i mesi più caldi su Canale5 dando filo da torcere alla rete ammiraglia, forte di un pubblico ben fidelizzato.

La pausa rappresenterà però l’occasione per preparare la nuova edizione, chiamata a confermare numeri che quest’anno hanno spesso dominato la fascia dell’access prime time. La sfida, però, sarà quella di ripartire a settembre mantenendo intatto l’entusiasmo del pubblico dopo un finale di stagione inevitabilmente condizionato dagli eventi sportivi.

Affari tuoi tornerà con una nuova edizione il 7 settembre, con tante novità: le riprese del programma verranno effettuate a Milano e non più a Roma, come ormai accade da tempo. Questo comporterà un grande cambiamento per lo show dell’access prime time che dovrà fare a meno della sua mascotte Gennarino. Seven, questo il vero nome del cane, ha ormai 13 anni, vive nella Capitale, e le trasferte potrebbero compromettere la sua salute. Ma come ha annunciato lo stesso De Martino il pubblico non sentirà la mancanza del cagnolino: ad attenderlo ci sarà una grande sorpresa.