Affari tuoi non va in onda stasera 10 luglio, quando torna Stefano De Martino

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IPA Stefano De Martino

Brutta notizia per gli appassionati di Affari tuoi: anche questa sera, venerdì 10 luglio, il popolare game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino non andrà in onda. Lo stop non è legato a problemi del programma o a una pausa anticipata, ma a una modifica del palinsesto decisa dalla Rai per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2026, che nelle ultime settimane stanno rivoluzionando la programmazione dell’access prime time.

Affari tuoi salta ancora: quando torna in onda Stefano De Martino

Non c’è pace per i fan di Affari tuoi: questa sera il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino non andrà in onda. Ancora una volta lo stop del programma è dovuto alla programmazione delle partite dei Mondiali di Calcio 2026, che nelle ultime settimane stanno rivoluzionando il palinsesto dell’access prime time di Rai1.

Non si tratta di un caso isolato. Dall’inizio della fase finale del torneo della Coppa del Mondo, Affari tuoi è stato più volte sospeso o sostituito da repliche per consentire la trasmissione delle partite più importanti. Una scelta che ha inevitabilmente creato qualche malumore tra i telespettatori, ormai abituati a seguire ogni sera le partite dei concorrenti e i siparietti di Stefano De Martino.

Lo stop di questa sera è dovuto alla diretta dei quarti di finale dei Mondiali, evento che la Rai trasmette in esclusiva, nello specifico il match Spagna – Belgio. Per questo motivo il game show lascia temporaneamente il proprio spazio, ma il pubblico dovrà attendere solo pochi giorni per ritrovare il programma in palinsesto. Secondo la programmazione, Affari tuoi tornerà regolarmente in onda sabato 11 e domenica 12 luglio, riprendendo il consueto appuntamento nell’access prime time di Rai1 dopo la partita prevista per questa sera.

Anche lunedì 13 luglio il gioco dei pacchi andrà regolarmente in onda, mentre sono in vista nuove variazioni nei giorni successivi: martedì 14 e mercoledì 15 luglio alle 21.00 sono in programma le due semifinali dei Mondiali, che causeranno un nuovo stop per De Martino.

Affari tuoi, lo stop estivo e le novità della prossima edizione

La stagione in corso del game show si avvia comunque verso il gran finale. La Rai ha confermato che l’ultima puntata dell’edizione 2025-2026 sarà trasmessa domenica 19 luglio. Dal giorno successivo, lunedì 20 luglio, lo spazio dell’access prime time sarà occupato da L’Eredità Summer, la versione estiva del celebre quiz affidata a Marco Liorni.

Per i fan di Stefano De Martino, però, c’è già una data da segnare sul calendario. Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 è stato infatti annunciato che Affari tuoi tornerà con una nuova edizione il 7 settembre, inaugurando ancora una volta la stagione televisiva autunnale con il conduttore napoletano al timone del programma.

Due le grandi novità per l’autunno: le riprese del programma verranno effettuate a Milano e non più a Roma, come ormai accade da tempo. Questo comporterà un grande cambiamento per lo show dell’access prime time che dovrà fare a meno della sua mascotte Gennarino. Seven, questo il vero nome del cane, ha ormai 13 anni, vive nella Capitale, e le trasferte potrebbero compromettere la sua salute. Ma niente paura: ad attendere il pubblico ci sarà una sorpresa, come ha assicurato De Martino.