Affari Tuoi torna in tv stasera: quanto dura

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IPA Stefano De Martino

Dopo uno stop forzato di due giorni, Affari tuoi torna in onda stasera, sabato 20 giugno. La programmazione del gioco dei pacchi però subirà ancora modifiche nei prossimi giorni: i fan di Stefano De Martino saranno costretti a rinunciare alla trasmissione ancora per qualche settimana a causa delle partite dei Mondiali di calcio 2026, che stanno rivoluzionando il palinsesto di Rai1.

Affari tuoi torna in onda stasera: cambia ancora la programmazione Rai

Buone notizie per i fan di Stefano De Martino e Affari tuoi: il gioco dei pacchi questa sera, sabato 20 giugno, tornerà in onda con il consueto appuntamento nella fascia dell’access prime time di Rai1. L’inizio è fissato come sempre alle 20.35, ma la puntata avrà una durata leggermente inferiore rispetto al solito, con una chiusura prevista intorno alle 21.20, quando la linea passerà al prepartita di Germania-Costa d’Avorio condotto da Paola Ferrari.

La trasmissione tornerà in onda dopo lo stop forzato di giovedì 18 e venerdì 19 giugno, quando sono andate in onda rispettivamente le partite Canada – Qatar e Stati Uniti – Australia. Continua così la programmazione “a singhiozzo” che da poco più di una settimana sta caratterizzando il palinsesto della rete ammiraglia. Tutta “colpa” della Coppa del Mondo 2026, che con i suoi match sta penalizzando soprattutto Affari tuoi e lasciando spazio alle dirette calcistiche.

La tregua per il gioco dei pacchi però durerà poco: Stefano De Martino sarà costretto a fermarsi anche nei prossimi giorni, quando il palinsesto di Rai1 tornerà a subire altre modifiche. Una programmazione tutta a vantaggio di Mediaset e di Gerry Scotti, che anche quest’anno proseguirà ad andare in onda per tutta l’estate senza interruzioni.

La Ruota della Fortuna infatti continua a presidiare la fascia dell’access prime time, attirando inevitabilmente quel pubblico che, non essendo interessato alle partite dei Mondiali di calcio, vuole continuare a svagarsi con la leggerezza del game show.

Affari tuoi si ferma ancora: il calendario dei prossimi giorni

Dopo la messa in onda di questa sera, la programmazione di Affari tuoi tornerà a subire diverse interruzioni a causa delle partite dei Mondiali 2026. La trasmissione non andrà in onda domenica 21 giugno, per il match Belgio – Iran in programma alle 21.00, e lunedì 22 giugno, quando si consumerà lo scontro Argentina – Austria alle 19.00.

Il game show di Rai1 tornerà regolarmente in onda martedì 23 giugno, ma durante la settimana continueranno a esserci interruzioni per De Martino e il suo programma. Il 24 e il 26 giugno infatti i Mondiali 2026 vedranno gli ultimi due scontri della fase a eliminazione diretta, con le partite Svizzera-Canada e Norvegia-Francia.

Si proseguirà poi con i match in prima e seconda serata fino al 19 luglio, data della finale, quando poi il gioco dei pacchi si fermerà per la pausa estiva. Affari tuoi infatti lascerà spazio a L’Eredità summer Edition, con al timone Marco Liorni, per tornare a come sempre a settembre, quando dovrà scontrarsi di nuovo con La Ruota della Fortuna, che nel frattempo avrà continuato a presidiare la fascia dell’access prime time per tutta l’estate.