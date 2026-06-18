Stefano De Martino, perché Affari Tuoi salta ancora stasera 18 giugno

IPA Stefano De Martino

L’appuntamento con Affari Tuoi salta, di nuovo: lo show di punta dell’Access Prime Time di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, non va in onda il 18 giugno. L’affezionatissimo pubblico, ormai abituato al ritmo leggero e coinvolgente del celebre “gioco dei pacchi”, subisce i cambi di palinsesto imposti da dinamiche televisive estive inevitabili. Lo spazio è riservato ai Mondiali 2026.

I Mondiali 2026 al posto di De Martino

Quando arrivano i Mondiali, inevitabilmente si sconvolge la programmazione di Mamma Rai, che ne detiene i diritti televisivi in chiaro. Questa la ragione per cui, nella serata di giovedì 18 giugno, Rai 1 ospita la partita Svizzera-Bosnia Erzegovina, in programma a partire dalle 21, anziché il gioco condotto da Stefano De Martino.

Il collegamento, in verità, inizia con un po’ di anticipo, già alle 20:35 nello studio di RaiSport, tra analisi tattiche e interviste prima del fischio d’inizio. La striscia pre-partita è condotta da Paola Ferrari (travolta dalle critiche) e Simona Rolandi, insieme ai mitici Paulo Roberto Falcão e Marco Tardelli, mentre il post-partita è con Notti Mondiali, condotto dal giornalista e telecronista sportivo Alessandro Antinelli.

Salta di nuovo Affari Tuoi, ma non è la prima volta in questa settimana televisiva particolarmente complessa e con una programmazione “a singhiozzo”. Dal 15 al 21 giugno il programma guidato da Stefano De Martino riesce infatti ad andare in onda soltanto due volte, mercoledì 17 e sabato 20 giugno. Le serate di lunedì 15 e martedì 16 giugno sono state occupate rispettivamente dalle partite Belgio-Egitto e Francia-Senegal e anche le serate di venerdì 19 e domenica 21 giugno ne risentiranno, rispettivamente con i match USA-Australia e Belgio-Iran.

Una bella opportunità per la concorrenza, vale a dire Mediaset, che ha deciso di non interrompere la messa in onda de La Ruota della Fortuna su Canale 5, permettendo a Gerry Scotti e Samira Lui di mantenere saldo il presidio dell’Access Prime Time, attirando la fetta di pubblico rimasta orfana del “gioco dei pacchi”.

Quando torna in onda Affari Tuoi

Nonostante queste mancate messe in onda, non vi è alcuna preoccupazione per il destino del programma. La Rai torna con la normale programmazione a fine Mondiali e, intanto, la prossima puntata di Affari Tuoi va in onda regolarmente sabato 20 giugno.

Per chi se la fosse persa, l’ultima puntata di mercoledì 17 giugno è stata particolarmente emozionante. La concorrente Dalila da Campobasso, affiancata dal fratello Alex, ha conquistato tutti rivelando una serie di sventure personali che avrebbero messo alla prova chiunque, dai furti subiti di auto e motorino fino alla chiusura della propria attività a causa della pandemia. Iniziata con un po’ di sfortuna, la sua partita si è conclusa con un trionfo, riuscendo a portare a casa 100.000 euro.

Altri momenti significativi? Certamente la “gaffe” della concorrente, che ha esclamato “la ruota gira” scatenando il sorriso dei presenti e dello stesso Stefano De Martino, visto il legame con il programma della concorrenza. E non dimentichiamo il solito Herbert Ballerina, con le sue battutacce e la sua improbabile invenzione, un “collare anti-strozzapreti”.