Affari Tuoi salta anche il 19 giugno, cosa va in onda al posto di Stefano De Martino

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IPA Stefano De Martino

Ancora “astinenza” forzata per il pubblico dell’access prime time di Rai1. Chi si aspettava di ritrovare il sorriso e l’energia di Stefano De Martino alle prese con i celebri pacchi rimarrà deluso: Affari Tuoi, infatti, non andrà in onda.

Il motivo di questa variazione di palinsesto, ormai diventata una costante nelle ultime settimane, è da ricercare nella programmazione dei Mondiali di calcio 2026. La rassegna iridata, che sta tenendo incollati davanti allo schermo milioni di appassionati, ha imposto alla Rete ammiraglia della Rai una gestione del palinsesto particolarmente serrata, dando priorità assoluta agli eventi sportivi in diretta.

Il match della serata, USA contro Australia

Al posto dell’amato game show, il pubblico di Rai1 potrà assistere alla sfida valida per la fase a gironi del torneo: Stati Uniti – Australia. Il match, in programma alle ore 21:00, è un vero scontro per le sorti del Gruppo D. Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo dichiarato di consolidare il proprio percorso e puntare alla qualificazione, rendendo la partita un evento imperdibile per gli amanti del calcio internazionale.

La scelta della Rai di trasmettere il match in chiaro conferma la volontà di garantire al grande pubblico la massima copertura possibile per questo Mondiale. Ma questo inevitabile “slittamento” televisivo crea non pochi disagi ai fan di Stefano De Martino, che ormai avevano integrato l’appuntamento serale con Affari Tuoi nella propria routine quotidiana.

Una settimana “a singhiozzo”

La situazione di incertezza per il programma di De Martino non è una novità di questo venerdì. La programmazione della settimana, dal 15 al 21 giugno, si è rivelata estremamente frammentata proprio a causa della fitta rete di dirette mondiali. Non è un caso che, in questo arco temporale, Affari Tuoi sia riuscito a trovare spazio nel palinsesto ufficiale solo in poche occasioni, rendendo ogni puntata trasmessa quasi una gradita eccezione.

Mentre su Rai1 si celebrano le gesta dei calciatori, la concorrenza non resta a guardare. Per chi non volesse rinunciare alla sfida quotidiana del preserale, infatti, Mediaset ha deciso di mantenere inalterata la messa in onda de La Ruota della Fortuna su Canale5. Sotto la guida di Gerry Scotti e Samira Lui, il programma sta riuscendo a mantenere saldo il proprio zoccolo duro di spettatori, intercettando proprio quella fetta di pubblico rimasta momentaneamente “orfana” del gioco dei pacchi.

Quando torneremo a giocare

Per i fan di Stefano De Martino, comunque, c’è una buona notizia: lo stop è solo temporaneo. La programmazione di Affari Tuoi è già confermata per la giornata di domani, sabato 20 giugno. Il weekend, infatti, sembra dare una boccata d’ossigeno al palinsesto, consentendo al conduttore di tornare regolarmente nel salotto televisivo che ha conquistato il pubblico puntata dopo puntata.

In attesa che il clima si plachi e la normalità torni a regnare in fascia pre-serale, non resta che adattarsi al ritmo frenetico imposto dal calcio mondiale, ricordando che il gioco dei pacchi, nonostante le interruzioni, rimane uno dei pilastri dell’intrattenimento Rai di questa stagione.