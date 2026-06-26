Affari tuoi, altro stop per Stefano De Martino: quando torna in onda

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino

La Coppa del Mondo 2026 continua a incollare alla tv migliaia e migliaia di telespettatori e a farne le spese è ancora una volta Affari tuoi. Stefano De Martino infatti si fermerà ancora una volta, penalizzato dai match dei Mondiali, stasera venerdì 26 giugno, quando andrà in onda l’attesissimo scontro tra Norvegia e Francia.

Affari tuoi non va in onda stasera: come cambia la programmazione di Rai1

Ancora cambiamenti nel palinsesto dell’access prime time e della prima serata di Rai1. Anche questa sera, venerdì 26 giugno, Affari tuoi non andrà in onda per lasciare spazio a una delle partite dei Mondiali di Calcio 2026. Si tratta dell’attesissimo match che vedrà scontrarsi Norvegia e Francia, in onda dalle 21.00, con i consueti collegamenti pre-partita fissati subito dopo il TG1 delle 20.00.

Per Stefano De Martino si tratta dell’ennesima interruzione in una stagione, soprattutto in questa fase finale, di programmazione “a singhiozzo”: nelle ultime settimane infatti il popolare gioco dei pacchi ha dovuto interrompere la propria messa in onda in diverse occasioni per lasciare spazio alle partite della Coppa del Mondo.

Una scelta inevitabile per la Tv di Stato, che se da un lato sta dando priorità alla competizione – dato che è depositaria dei diritti di trasmissione dei match più caldi – dall’altro sta rinunciando a una fetta importante di telespettatori affezionati al game show della rete ammiraglia.

Tutto, come sempre, a vantaggio di Gerry Scotti, Samira Lui e La Ruota della Fortuna, che continua a guadagnare punti nella fascia dell’access prime time, macinando ottimi risultati per la programmazione di Canale5.

Quando torna in onda Affari tuoi: il calendario dei prossimi giorni

Dopo la messa in onda di ieri sera, la programmazione di Affari tuoi tornerà a subire diverse interruzioni a causa delle partite della Coppa del Mondo 2026. Il gioco dei pacchi non andrà in onda questa sera, mentre tornerà in palinsesto come di consueto sabato 27 giugno. Ma la tregua per Stefano De Martino durerà poco: domenica 28 giugno il game show della rete ammiraglia sarà costretto di nuovo a fermarsi per lasciare spazio ai sedicesimi di finale dei Mondiali.

Sebbene la trasmissione sia tra le più seguite del palinsesto, la Tv di Stato ha deciso di puntare sulla competizione, dedicando ampio spazio sia alle partite sia agli approfondimenti che precedono il fischio d’inizio. Una decisione strategica dato che, pur in assenza della nostra Nazionale, i Mondiali catalizzano l’attenzione di milioni di appassionati, anche se inevitabilmente altri programmi di punta della rete sono stati penalizzati.

Nel frattempo, nonostante una programmazione tra tira e molla, su Affari tuoi il sipario calerà il 19 luglio, data in cui si concluderanno anche i Mondiali. Il gioco dei pacchi si fermerà definitivamente per la pausa estiva, lasciando il testimone a L’Eredità summer Edition, con al timone Marco Liorni.

Discorso diverso invece per Mediaset, che ha deciso di puntare tutto su La Ruota della Fortuna: il programma con Gerry Scotti non subirà alcuno stop, andando in onda anche a luglio e ad agosto.