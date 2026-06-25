Stefano De Martino torna in onda ma non per molto: la decisione della Rai

"Affari Tuoi" è il programma che ha pagato il prezzo più alto a causa della Coppa del Mondo. Oggi torna Stefano De Martino, ma non per molto

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IPA Stefano De Martino

Il palinsesto televisivo estivo, si sa, è spesso soggetto a scossoni, variazioni dell’ultimo minuto e grandi eventi che monopolizzano l’attenzione del pubblico. Ne sa qualcosa Stefano De Martino, il volto di punta dell’access prime time di Rai1 e prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, che in queste settimane sta vivendo una programmazione a dir poco altalenante. Dopo brevi pause e ritorni fugaci, il conduttore partenopeo si appresta a riprendere il timone del suo seguitissimo game show, ma l’entusiasmo dei telespettatori è destinato a spegnersi rapidamente: la permanenza in video durerà pochissimo a causa di una decisione categorica presa dai vertici di Viale Mazzini e alla quale non potevano rinunciare visto il periodo che stiamo vivendo.

I pacchi di Rai 1 di nuovo fermi, il motivo dello stop

Il meccanismo oliato e vincente di Affari Tuoi, che continua a registrare ottimi indici di ascolto e a dominare la delicata fascia oraria che precede la prima serata, deve fare i conti con un “avversario” imbattibile: i Mondiali di Calcio 2026. La Tv di Stato, depositaria dei diritti di trasmissione dei match più caldi della competizione iridata, si trova costretta a rivoluzionare quotidianamente la propria griglia per dare priorità assoluta allo sport in diretta.

Il calendario degli stop imposti a Stefano De Martino si arricchisce così di una nuova data ravvicinata. Nonostante il programma torni regolarmente in onda per mantenere il filo diretto con i suoi affezionati spettatori, il 25 giugno, i telespettatori dovranno fare a meno dei celebri “pacchi” già nella serata di domani, venerdì 26 giugno. Una scelta inevitabile per la Rete ammiraglia, che sacrificherà uno dei suoi show più redditizi in termini di share per lasciare spazio al grande calcio internazionale.

Riflettori accesi su Norvegia-Francia

La causa specifica del blocco temporaneo di domani è il fischio d’inizio di un match di peso della fase a gironi della Coppa del Mondo. A partire dalle ore 21,00 (con i consueti collegamenti pre-partita fissati subito dopo il TG1 delle 20:00), i telespettatori assisteranno alla sfida ad altissima tensione tra la Norvegia e la Francia.

Un incontro di cartello che darà spettacolo e che, per ragioni di fuso orario e di importanza strategica all’interno del girone, occuperà interamente la fascia oraria solitamente presidiata da De Martino. La Rai ha ritenuto opportuno blindare la serata con la diretta sportiva, rimandando la caccia al premio da 300.000 euro dei concorrenti di Affari Tuoi a data da destinarsi.

Una stagione estiva “a singhiozzo”

Per Stefano De Martino si tratta dell’ennesima interruzione di un percorso estivo vissuto letteralmente a singhiozzo. Tra rinvii, edizioni speciali denominate “Mundial” e progressive pause strategiche, la continuità del programma è stata messa a dura prova. Se da un lato questa staffetta forzata consente al conduttore di godersi delle “vacanze anticipate” forzate, dall’altro rischia di frammentare l’abitudine del pubblico, da sempre legatissimo alla quotidianità del game show.

Il ritorno alla normalità è comunque previsto già per il weekend, ma il cammino verso la conclusione della stagione resta legato a doppio filo con l’evoluzione del tabellone dei Mondiali, che nei prossimi giorni entreranno nella caldissima fase dei sedicesimi di finale.