Stefano De Martino di nuovo in onda stasera 29 giugno, ma è pronto a un nuovo stop

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IPA Stefano De Martino

Il pubblico di Rai 1 può finalmente tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Stasera, lunedì 29 giugno, Stefano De Martino torna regolarmente in onda nell’access prime time della Rete ammiraglia con una nuova, attesissima puntata di Affari Tuoi. Dopo l’ennesima cancellazione di ieri, 28 giugno, che ha lasciato i telespettatori orfani del celebre gioco dei pacchi, il conduttore campano si riprende il suo posto sul piccolo schermo. Come accade sempre, la gioia dei fan rischia di durare molto poco: il palinsesto estivo della Rai rimane fortemente instabile e De Martino è già pronto ad affrontare un nuovo, imminente stop.

Un palinsesto a singhiozzo: tutti gli stop per il Mondiale

Questa estate 2026 si sta rivelando una vera e propria corsa a ostacoli per il game show campione di ascolti di Rai 1. La causa di questo andamento “a singhiozzo” è da rintracciare interamente nei Mondiali di calcio. L’azienda di Viale Mazzini ha infatti deciso di blindare la propria programmazione sportiva, garantendo la diretta nazionale di tutti i principali match della competizione iridata. Una scelta comprensibile dal punto di vista degli ascolti legati all’evento calcistico, ma che sta letteralmente tartassando i fedelissimi di Stefano De Martino.

Nelle ultime settimane, i telespettatori hanno dovuto fare i conti con una frammentazione quasi senza precedenti. Basti pensare alla metà di giugno, quando il programma ha subito ben cinque stop nel giro di sette giorni per fare spazio ai match tra Belgio-Egitto, Francia-Senegal e Svizzera-Bosnia Erzegovina. Più di recente, anche le puntate del weekend appena trascorso hanno subito modifiche e cancellazioni dell’ultimo minuto a causa degli incastri legati alle partite della Coppa del Mondo. Di fatto, ogni volta che il pallone rotola in campo nella fascia serale, Affari Tuoi è costretto a cedere il passo, lasciando campo libero alla concorrenza di Mediaset, dove Gerry Scotti continua ad andare regolarmente in onda con La Ruota della Fortuna.

Il 2 luglio si ferma ancora: la nuova pausa

Chi sperava che con l’inizio dell’ultima settimana di giugno la situazione si fosse stabilizzata, dovrà ricredersi molto presto. Se la puntata di stasera, 29 giugno, è confermata, il calendario dei Mondiali 2026 prevede già una nuova battuta d’arresto dietro l’angolo. È infatti ufficiale che il prossimo giovedì 2 luglio Affari Tuoi non andrà in onda. I telespettatori della prima rete Rai troveranno al posto dei pacchi regionali l’ennesimo scontro diretto della competizione calcistica, costringendo De Martino a un nuovo, forzato turno di riposo.

Nonostante queste continue interruzioni che spezzano il ritmo del racconto in access prime time e mettono a dura prova la pazienza del pubblico, l’affetto per il conduttore resta intatto. Anzi, la sua assenza prolungata non fa che aumentare l’attesa per il suo ritorno in video. La resistenza di Stefano De Martino nei palinsesti Rai, comunque, proseguirà ancora per qualche settimana: la chiusura ufficiale di questa fortunata stagione di Affari Tuoi è infatti prevista per il 18 luglio, giorno in cui verranno spenti i riflettori in vista delle ferie estive, per poi darsi appuntamento a settembre con la nuova edizione 2026/2027. Le registrazioni sono già terminate e il cast ha festeggiato con una festa grandiosa.