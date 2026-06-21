Affari Tuoi, nuovo stop per De Martino stasera 21 giugno: quando torna

IPA Stefano De Martino, conduttore di "Affari Tuoi"

Gli appuntamenti con Affari Tuoi continuano a procedere a singhiozzo, con Stefano De Martino costretto a un nuovo stop per lasciare spazio ai Mondiali di calcio 2026. Anche stasera l’access prime time di Rai 1 è dedicato allo sport, e il celebre gioco dei pacchi resta in panchina.

La competizione calcistica è entrata ormai nel vivo e il pubblico della Rete ammiraglia Rai ha già capito qual è il meccanismo: fino al 19 luglio, quando verrà giocata la finale, la priorità assoluta nel palinsesto è data all’evento sportivo. Una buona notizia per i milioni di telespettatori che amano l’adrenalina delle partite in diretta. Chi invece preferisce l’ironia e il sorriso del conduttore e l’emozione di scoprire la vincita del concorrente di turno dovrà avere ancora qualche giorno di pazienza.

La partita dei Mondiali di stasera: Belgio-Iran

Al posto di Affari Tuoi va in onda su Rai 1 la sfida tra Belgio e Iran, che nello stadio di Inglewood (Los Angeles) si giocano la qualificazione agli ottavi di finale. Una partita decisiva per le due squadre visto che entrambe sono reduci da un pareggio nel primo scontro: tutte le nazionali del Girone G sono quindi a pari punti e l’eventuale vittoria di una delle due stasera sarebbe un risultato importante per staccare un pass per il prossimo turno.

Per il pubblico che preferisce lo sport non mancheranno quindi le emozioni da seguire in diretta. Il programma guidato da Stefano De Martino tornerà in palinsesto nei prossimi giorni secondo il calendario già previsto dalla Rai.

Stefano De Martino alternato ai Mondiali 2026

Come avvenuto nelle scorse settimane, anche la prossima ci sarà un continuo alternarsi tra Affari Tuoi e i Mondiali di calcio. Nonostante l’Italia sia fuori dai giochi, l’evento quadriennale resta uno dei più importanti del panorama sportivo ed era inevitabile che la Rai gli dedicasse ampio spazio, alternando match che vanno in onda in prima serata ad altri che si giocano di pomeriggio o la notte.

Se la strategia della Rai è quella di dare spazio sia al torneo iridato che al game show, quella di Mediaset è di puntare sulla coerenza e mantenere salda sulla sua posizione La Ruota della Fortuna. L’appuntamento con Gerry Scotti e Samira Lui resta confermato tutte le sere, e potrebbe anche intercettare quella fetta di pubblico che preferisce il brivido del gioco a premi a quello del campo di calcio.

Quando torna Affari Tuoi

Lo stop di Stefano De Martino non dura solo stasera ma prosegue anche lunedì, quando giocano Argentina e Austria. Tornerà in onda martedì e fino alla fine della settimana è in palinsesto un avvicendamento continuo tra il gioco dei pacchi e l’appuntamento sportivo, con una serata a testa.

Il fatto che nel corso di queste settimane Affari Tuoi sia costretto a cedere il passo allo sport non deve far temere chi segue il gioco con fedeltà. Il programma non è a rischio ma anzi è uno dei più amati dell’intrattenimento Rai, confermato con De Martino alla conduzione anche per la prossima stagione.