La Ruota della Fortuna, Federico vince tutto e Samira provoca Gerry: “Ti dà fastidio?”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna il 28 giugno 2026 con una nuova puntata ricca di colpi di scena, ma anche momenti divertenti e scambi di battute fra Samira Lui e Gerry Scotti. Il programma è diventato ormai una certezza per i telespettatori dell’access prime che si sono affezionati al gioco della ruota.

La Ruota della Fortuna, Samira in blu è stupenda e Gerry sorprende tutti

Ad aprire la puntata del 28 giugno de La Ruota della Fortuna, come sempre, Gerry Scotti, accompagnato dalla musica live dei Fortuna Five, la band presente in studio. Dopo i saluti di rito e la presentazione dei concorrenti, già in posizione intorno alla ruota, il conduttore ha annunciato l’arrivo di Samira Lui.

La showgirl e co-conduttrice della trasmissione ha sorpreso tutti, percorrendo le scale con un mini abito blu svolazzante, fra sorrisi e balletti. L’arrivo di Samira è stato accompagnato anche da un fuori programma particolare, quando Gerry Scotti ha voluto fare gli auguri ad uno dei volti che lavora dietro le quinte del programma: Tiziana Cipriani.

“Vieni Tiziana vieni avanti, non ti nascondere – ha detto il presentatore -. Lavora con me da quando io ho cominciato qua. Ho iniziato con lei e ora è la mia capa”.

Nel corso della partita non sono mancati poi momenti divertenti. In particolare quando i concorrenti si sono trovati alle prese con una frase da indovinare legata a Basic Instinct. Celebre film che ha reso Sharon Stone famosa in tutto il mondo.

“Uccidere non è come fumare, si può smettere”, la frase indovinata. Poco dopo Gerry Scotti ha voluto commentare il successo del film e la sua trama particolarissima, con un finale aperto e senza una soluzione, ma con la possibilità di interpretare l’accaduto.

“Questo è un giallo che resta sospeso – ha spiegato -. Non si sa se è stata lei o no!”. A quel punto Samira ha fatto una confessione: “Non l’ho mai visto!”, ha svelato.

“Guardatelo una sera in cui fa meno caldo”, ha ironizzato Gerry. “Sì, ma non me lo spoilerate”, ha protestato lei, scatenando la reazione di Scotti.

“L’hanno fatto trent’anni fa! Che spoiler!”, ha tagliato corto.

Federico è il campione della Ruota della Fortuna per la sesta volta

La puntata del 28 giugno de La Ruota della Fortuna ha visto trionfare, ancora una volta, Federico, che è diventato il campione del programma per la sesta volta.

Il concorrente ha stupito tutti con la sua bravura, rispondendo velocemente anche a domande difficilissime e dando la soluzione con facilità. Così tanto da provocare la reazione di Gerry: “Un attimo! Facci godere la suspance!”, ha detto.

Nella sua partita contro gli sfidanti Salvatore e Simona, Federico è riuscito, per la seconda volta, ha ottenere lo spicchio per vincere la Fiat 500. “Ne vuole una di ogni colore. Ha già preso quella bianco perla ora la vuole azzurra”, ha ironizzato Gerry.

Alla fine Federico è riuscito a confermarsi campione con un montepremi di 12.200 euro. Arrivato alla Ruota delle Meraviglie ha indovinato il primo tabellone in pochissimi secondi. Una vittoria che ha sorpreso Gerry.

“Ti dà fastidio?”, ha scherzato Samira, dando vita ad un nuovo siparietto comico con il conduttore. Alla fine Federico ha sbagliato le ultime due buste, ma è riuscito comunque a portarsi a casa altri 15.000 euro.

In totale in sei sere ha vinto ben 157mila euro.