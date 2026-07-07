Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è andata in visita in un ospedale pediatrico a Londra. La Principessa del Galles indossava l’abito bianco con bordi neri di Suzannah London e mentre passava a salutare i piccoli pazienti ha ricevuto una domanda imbarazzante cui ha dato una risposta dolcissima.

Kate Middleton, la visita all’ospedale pediatrico

Dopo averla vista a Wimbledon, Kate Middleton è ricomparsa in pubblico per una causa che le sta molto a cuore. Infatti, è tornata in un ospedale pediatrico a lei familiare, che sostiene da quasi un decennio. La Principessa del Galles, 44 anni, si è recata all’Evelina London Children’s Hospital per constatare di persona i nuovi sviluppi nell’assistenza ai pazienti e nel supporto alle famiglie offerti dalla struttura.

L’ultima visita che fece a questo ospedale risale a dicembre 2023, ossia un mese prima di ritirarsi dagli impegni pubblici per curare il cancro che l’aveva colpita. Tre anni dopo Kate è tornata ed è passata in alcuni reparti apprendendo come l’ospedale stia attraversando un’importante fase di ampliamento per poter estendere l’assistenza ai bambini.

La Principessa ha incontrato gli specialisti in oncologia pediatrica e ha appreso di una collaborazione in programma con gli esperti del Royal Marsden Hospital, dove si è sottoposta a chemioterapia e altre terapie.

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Kate Middleton, la tenera risposta alla domanda imbarazzante

Madrina dell’ospedale pediatrico dal 2018, Kate si è trattenuta con alcuni piccoli pazienti, chiacchierando con loro. Nel reparto di cardiologia, Ejran di 10 anni, le ha chiesto: “Sei la Regina?”. E lei con un dolcissimo sorriso gli ha risposto: “No sono la Principessa del Galles”. Il bambino non era molto convinto e ha scosso la testa. Kate gli ha domandato se avesse fatto amicizia con qualcuno lì in ospedale e lui le ha risposto di no. Allora per consolarlo gli ha detto: “Forse non tarderanno ad arrivare”.

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Poi la moglie di William si è seduta sul letto di un altro piccolo paziente. E ha iniziato a chicchiaere con il bambino e i suoi genitori, che le hanno mostrato alcuni dei suoi giocattoli di Paw Patrol e un peluche di Winnie the Pooh. A un certo punto, il bambino e Kate si sono scambiati dei baci, inviandoseli con le mani.

Kate Middleton, l’abito bianco con spacco

Per la sua visita in ospedale Kate ha recuperato dal suo guardaroba l’abito bianco con bordature e bottoncini neri, di Suzannah London. Si tratta di uno chemisier con cintura in stoffa e chiuso da una fila di bottoni sul davanti. Kate lo ha indossato lasciando aperti quelli in fondo in modo da lasciare uno spacco fino ai polpacci che le permettesse di camminare senza difficoltà. E lo ha abbinato a delle décolleté nere.

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La Principessa ha debuttato con questo look nel 2023 in occasione del quinto anniversario del rogo della Grenfell Tower.

Questa settimana Kate ha ripreso gli impegni di lavoro mentre sta per arrivare a Londra suo cognato Harry che a quanto pare è solo, senza Meghan e i figli.