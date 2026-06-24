Kate Middleton, momento imbarazzante: durante l’incontro rischia l’incidente

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e Jamie Lowther-Pinkerton

Kate Middleton e William sono molto legati a Lord Jamie Lowther-Pinkerton. Già al servizio della Regina Madre, è stato mentore e segretario del Principe del Galles e padrino di George. Ora ha scritto un libro, Beyond the Edge of Light, in uscita il 9 luglio in Gran Bretagna, dove racconta degli anni passati a Palazzo, della Principessa del Galles e del momento più imbarazzante che ha condiviso con lei.

Kate Middleton, il saluto imbarazzante

Mentre Kate Middleton si appresta a vivere l’estate con i suoi figli, Lord Jamie Lowther-Pinkerton ha raccontato di quella volta che incontrò la Principessa del Galles rischiando un incidente imbarazzante mentre la stava salutando.

Nel 2025 i due si videro in occasione di una visita ai Sudbury Silk Mills. Kate, scendendo dall’auto, andò incontro al Lowther-Pinkerton e al momento del saluto rischiarono di darsi una testata.

A raccontare il momento imbarazzante è stato il padrino di George. Il Lord luogotenente ha spiegato che la Principessa gli era andato incontro e voleva salutarlo in modo confidenziale con uno scambio di baci sulla guancia. “Ero così imbarazzato che per poco non le ho dato una testata”. E ha spiegato: “Non sapevo se dovevo inchinarmi. È stata davvero gentile” .

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Kate riuscì a salvare al volo la situazione, afferrando per le spalle Lowther-Pinkerton e baciandolo come farebbe con un amico.

Kate Middleton, una donna fantastica

Il padrino di George ha parlato lungamente della Principessa del Galles. Per lei solo elogi: “È una donna davvero fantastica. Splendida! Ha fatto un’ottima scelta”, riferendosi naturalmente a William che se l’è sposata. Tra l’altro, Lowther-Pinkerton ebbe l’incarico di organizzare il famoso Royal Wedding nel 2011.

Parlando di William e Kate, li ha paragonati come coppia ai suoi genitori: “Penso che saranno come loro. Penso che siano meravigliosi”.

Kate Middleton, l’uomo dietro al suo matrimonio

Lowther-Pinkerton è un ex ufficiale militare ed è in grado di organizzare e gestire situazioni complesse. Per questo, il Palazzo affidò a lui l’organizzazione del matrimonio di William e Kate.

L’ex segretario ricorda: “Il matrimonio è stato fantastico. Ero terrorizzato, perché lui (il Principe William) mi aveva detto fin da subito: ‘Sei tu al comando’. Un segno di grande fiducia, anche se Jamie Lowther-Pinkerton non era l’unico a comandare. “È la cosa più vicina a un comando di divisione che mi sia mai capitata”, ha commentato.

Fu Jamie a introdurre Kate ai meccanismi di Corte, insegnandole regole e protocolli. Le ha dato consigli preziosi che lei ha seguito, diventando la custode delle tradizioni di Palazzo. Quando è nato George, nel 2013, William e sua moglie chiesero a Lowther-Pinkerton di fargli da padrino.

La fiducia nei suoi confronti non è mai venuta meno, anzi negli anni si è consolidata. Così, durante l’incoronazione di Carlo e Camilla, affidarono al Lord la supervisione dei paggi del Re, ossia di George e dei nipoti di Camilla, Gus e Louis Lopes, così come Freddy Parker Bowles.

“Abbiamo trascorso una settimana insieme”, ha detto Lowther-Pinkerton. “Ci siamo divertiti molto, perché dovevamo fare i compiti, ma dopo abbiamo visitato l’Imperial War Museum. Erano ragazzi affascinanti, tutti davvero affascinanti. Così ben educati, un mondo a parte rispetto a me, sapete. Io ero un vero piccolo monello”