Kate Middleton ha interrotto le sue vacanze. E Louis ruba la scena (ancora)

Applausi alla Hydro Arena per i principi del Galles al completo: tra sorrisi e sbadigli, il piccolo Louis debutta ai grandi eventi accanto ai fratelli

Foto di Francesca Secci

Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

Pubblicato:

Chiedi a DiLei

Kate Middleton ha interrotto le sue vacanze. E Louis ruba la scena (ancora)
IPA
Kate Middleton
Dove si trovano Anmer Hall e Balmoral? Quali sport praticano ai Commonwealth Games? Cosa studia George a Eton?

Sbadigliare davanti a cinquemila persone, con i fotografi di mezzo mondo puntati addosso, è un lusso che a corte possono permettersi in pochissimi. Il principe Louis, otto anni, se l’è preso sabato pomeriggio alla Hydro Arena di Glasgow, durante la semifinale di netball dei Commonwealth Games tra Australia e Giamaica. Più volte, con generosità, e in un’occasione anche con la testa tra le mani. Era il suo debutto a un grande evento sportivo internazionale, e l’ha onorato come qualunque bambino di otto anni trascinato a una partita di uno sport che non conosce: da spettatore sincero.

La sorpresa di Glasgow

A rendere il colpo di scena ancora più riuscito c’è il calendario. Appena quattro giorni prima, il 28 luglio, William e Kate avevano salutato tutti con il post Summer Rewind: un carosello di ricordi degli ultimi mesi che la stampa britannica aveva letto come il congedo semi-ufficiale prima della pausa estiva, quella che ogni anno porta la famiglia lontano dai riflettori, tra Anmer Hall e le vacanze scozzesi a Balmoral. Il ritorno in agenda era atteso per metà settembre, insieme a un passaggio non da poco in casa Galles: George inizia Eton. E invece, a pausa appena cominciata, eccoli tutti e cinque in tribuna a Glasgow.

Kensington Palace, in mattinata, aveva annunciato soltanto William e Kate Middleton, in Scozia con i titoli di duchi di Rothesay per il penultimo giorno dei Giochi. In tribuna, invece, i principi del Galles si sono presentati in cinque: con loro anche George, tredici anni compiuti a luglio, e Charlotte, undici, abito a pois in curioso coordinato con il completo bianco e nero della madre. Mai i tre fratelli erano apparsi in pubblico insieme in Scozia, e l’applauso dell’arena ha certificato l’effetto sorpresa, riuscito alla perfezione.

I principi durante la partita
IPA
I principi durante la partita

Il copione della giornata era quello da etichetta: partita, saluti agli atleti del Team Wales e alle loro famiglie, incontro con i giovani sostenuti da SportsAid, l’associazione di cui Kate è madrina dal 2013. Un copione che George e Charlotte ormai eseguono a memoria, tra Wimbledon e finali degli Europei. Louis no, e si vede.

L’ultimo royal spontaneo

Il calendario pubblico del terzogenito, finora, si era fermato alle occasioni cerimoniali di famiglia, dove peraltro aveva già costruito un piccolo repertorio: le smorfie al Giubileo di Platino, le mani sulle orecchie durante il volo della pattuglia acrobatica, i balletti fuori programma. A Glasgow ha semplicemente aggiornato la collezione. E la stampa britannica, puntualissima, ha trasformato ogni sbadiglio in una galleria fotografica.

E in fondo è questo il motivo per cui le foto di Louis girano sempre più di quelle dei fratelli. A corte non esiste il fuori programma: perfino la presenza in tribuna, per essere ufficiale, deve passare da un comunicato del Palazzo. Poi però in mezzo a tutto quel protocollo c’è un bambino di otto anni che si annoia, e non fa nulla per nasconderlo. George e Charlotte hanno già imparato le regole del mestiere, lui evidentemente no. Per fortuna, aggiungeremmo.

Kate, il netball e il déjà-vu

Per Kate la trasferta aveva anche un risvolto personale: ai tempi della scuola a Pangbourne giocava a netball in difesa, dettaglio che rende la scelta della semifinale meno casuale di quanto sembri. Nell’altro incrocio l’Inghilterra è caduta contro la Nuova Zelanda, e domenica i Giochi si chiudono con la cerimonia finale.

Quanto ai precedenti, raccontano da soli il passaggio del tempo: a Birmingham 2022 con William e Kate c’era la sola Charlotte, mentre a Glasgow, nell’edizione del 2014, il terzo posto in tribuna accanto ai principi era occupato dal principe Harry. Dodici anni dopo, stessa città, e quel posto è conteso da tre bambini.

Kate MiddletonStar e Vip