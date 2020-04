Chi è la figlia di Patrick Dempsey

Patrick Dempsey, noto al grande pubblico soprattutto per aver prestato il volto al personaggio del Dottor Derek Shepherd in Grey's Anatomy (serie dove ha recitato fino al 2015) non è solo uno dei divi più amati di Hollywood, ma anche un marito innamorato e un tenerissimo papà di tre figli. La maggiore, Tallulah Fyfe Dempsey, è nata il 20 febbraio 2002. Scopriamo qualcosa su di lei!