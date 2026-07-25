IPA Alessandra Tripoli

Fiocco in arrivo per Luca Urso e Alessandra Tripoli. La ballerina di Ballando con le Stelle ha annunciato di essere incinta del secondo figlio con un post dolcissimo su Instagram. “La nostra felicità ha un battito in più”, ha scritto a corredo del video, in cui Liam, il suo primo figlio, bacia teneramente il pancione della mamma.

Alessandra Tripoli è incinta per la seconda volta

Alessandra Tripoli diventerà mamma per la seconda volta, e ad accogliere il nuovo arrivato ci sarà una famiglia bellissima. Accanto alla ballerina, infatti, c’è da sempre Luca Urso, compagno di vita e di palco, con cui condivide non solo l’amore ma anche la grande passione per la danza. Un legame solido, che va avanti da più di venti anni (si sono fidanzati quando ne avevano solo 17): nel 2013, per motivi professionali, la coppia aveva scelto di trasferirsi a Hong Kong, dove ha vissuto per diversi anni.

Proprio nella città asiatica, del resto, è nato il loro primogenito, Liam, precisamente nel 2021, in un periodo tutt’altro che semplice: complice la pandemia, la ballerina si trovava lontana dall’Italia. Un ricordo intenso, che oggi lascia spazio a una nuova, dolcissima attesa.

Numerosi i commenti e le reazioni sotto il post condiviso dalla Tripoli, tra cui spicca quello di Barbara D’Urso (che dovrebbe, salvo ulteriori colpi di scena, prendere il posto di Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle). “Non ce la facevo più a tenere il segreto”, ha scritto la conduttrice. Anche Rossella Erra, la “Tribuna del Popolo” di Ballando, ha commentato: “Eccovi… voi 4. Con tanto di sigla turca. Vi adoro”. Felicitazioni anche da parte di Carolyn Smith, l’amata giurata storica dello show di Milly Carlucci.

Notizia in aggiornamento