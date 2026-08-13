Chi è Gioia Giovanatti, la nuova maestra di Ballando con le Stelle che è già stata protagonista dello show

Carriera, successi e vita privata di Gioia Giovanatti, 27enne romana che Milly Carlucci ha scelto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle

Una new entry nel cast fisso di Ballando con le Stelle. Al gruppo dei maestri si aggiunge Gioia Giovanatti, ballerina 27 enne che da sabato 3 ottobre sarà in pista con Pasquale La Rocca, Anastasia Kuzmina, Luca Favilla e gli altri insegnanti nello show del sabato sera di Rai 1.

Non un vero e proprio debutto per lei nel talent di ballo di Milly Carlucci: già nel 2018 ha calcato quel palco insieme a Gabriel Garko, quando l’attore è stato ballerino per una notte e si sono esibiti in un sensuale tango sulle note di Kiss di Prince.

L’annuncio social della nuova maestra

È stata la stessa Gioia Giovanatti, a dare la notizia sui social in un post condiviso anche dal profilo Instagram di Ballando con le Stelle e da Milly Carlucci. Da una terrazza affacciata su un lago al tramonto, si rivolge a tutti i fan dello show.

Nel breve video indossa un babydoll azzurro con un pizzo delicato e un fiocchetto nero all’altezza del seno. Completano l’outfit un paio di pump rosa cipria, per un outfit romantico ma con un tocco di sensualità. “Non vedo l’ora di mettermi in gioco, mettercela tutta e di potervi trasmettere la passione per il mio lavoro”, dice.

La carriera di Gioia Giovanatti

“Ballo da quando ero piccola” dice Gioia Giovanatti, ed è proprio così. Nata nel 1998, la 27enne romana ha iniziato da bambina a muovere i primi passi di danza. Una passione che ben presto ha iniziato a regalarle soddisfazioni. Tra il 2016 e il 2018 è stata campionessa Italiana di Ballo da Sala e Danze Standard, ma anche campionessa nelle categorie Latino-Americano e Ten Dance. Gioia ha anche avuto il privilegio di rappresentare l’Italia alle finali ai Campionati del Mondo in Giappone e agli Europei in Ungheria. Ha fatto anche parte del cast dello show di danza dal vivo Burn The Floor.

L’esperienza a Ballando con le Stelle non porta Gioia in tv per la prima volta. La nuova maestra infatti ha già fatto parte del corpo di ballo dei professionisti ad Amici nel 2019.

La vita privata di Gioia Giovanatti

Se la vita professionale riserva soddisfazioni a Gioia Giovanatti, anche sul fronte vita privata la ballerina sembra serena. Sui social dimostra grande affiatamento e complicità con Alfio Virzì.

Su Instagram, soprattutto sul profilo di lui, non mancano a partire dall’estate 2024 scatti che li ritraggono in pose romantiche, tra coccole e baci.

Di chi prende il posto Gioia Giovanatti a Ballando con le Stelle?

Anche se niente è stato detto ufficialmente, tutto lascia pensare che Gioia Giovanatti prenderà il posto di Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle. La maestra di ballo, che nel 2025 ha fatto coppia con Filippo Magnini durante lo show, è in dolce attesa e per questo non prenderà parte al programma.

Ma questa non è l’unica rivoluzione all’interno dello show: l’addio di Selvaggia Lucarelli al programma ha liberato un posto in giuria che pare, ma è solo un’indiscrezione non confermata, che potrebbe essere preso da Barbara d’Urso. Anche Alberto Matano potrebbe lasciare vuoto il suo trono. In forse anche la presenza di Paolo Belli, che dopo il tragico incidente in bicicletta lo scorso luglio potrebbe non tornare almeno per quest’anno. Insomma, Gioia Giovanatti non sarà l’unica novità di uno show che, viste le premesse, sarà sicuramente scoppiettante.