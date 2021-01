Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli è mamma: la foto su Instagram

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Alessandra Tripoli ha partorito. La ballerina di Ballando con le Stelle ha dato alla luce il primo figlio. L’annuncio è arrivato via Instagram dove l’artista ha pubblicato un tenero scatto del piccolo che ha scelto di chiamare Liam. “Senza papà è stato difficile – ha spiegato la ballerina -, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele… ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta! Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto – ha concluso -, sei sempre stato tu… la ragione della mia esistenza. Presto vi farò conoscere Liam”.

Il papà del piccolo è Luca Urso, marito della Tripoli con cui vive a Hong Kong. I due ballerini si sono sposati nel 2016, dopo una lunga e romantica storia d’amore iniziata quando entrambi avevano solo 17 anni. A unirli la passione per la danza e la voglia di formare una famiglia. La ballerina di Ballando con le Stelle non aveva mai nascosto il desiderio di diventare mamma e nei mesi scorsi su Instagram aveva annunciato commossa la gravidanza. “Ti abbiamo desiderato tanto – aveva scritto – ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di aver bisogno di te. Un nuovo capitolo della nostra vita e finalmente lo percorreremo in tre”.

Qualche giorni fa Alessandra Tripoli era stata ospite di Storie Italiane. A Eleonora Daniele aveva raccontato le ultime settimane di gravidanza e i timori legati al parto, un momento delicato affrontato, purtroppo, da sola, a causa delle regole imposte per via della pandemia. “Ero già triste del fatto che avrei dovuto affrontare il parto e il momento del travaglio da sola – aveva spiegato -, e invece adesso mi toccherà salutarlo davanti all’ospedale e rivederlo nel momento in cui usciremo in due dall’ospedale, a mio parere è orribile, una cosa che non dovrebbe essere fatta, anche perché ai ristoranti si entra in due, e penso che avrebbero potuto gestirla in maniera diversa, magari con tamponi last minute, invece sono irremovibili, abbiamo anche iniziato a raccogliere firme e petizioni, visto che ci sono molte mamme che sono nella mia situazione ma il governo è irremovibile”.