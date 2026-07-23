Tra Carolina e Charlene di Monaco è tutta finzione, la verità sul rapporto delle due cognate fa tremare anche il Principe Alberto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Charlene e Carolina di Monaco

Carolina di Hannover e Charlene di Monaco non si sono mai capite, questo è noto a tutti. Ma hanno cercato di venirsi incontro e di mettere da parte la rivalità per il bene del Principato e di Alberto. Questo almeno è quello che vogliono farci credere, perché le cose dentro il Palazzo sarebbero ben diverse.

Carolina e Charlene di Monaco, una gelosia mai sopita

Carolina e Charlene di Monaco sono due donne profondamente diverse. Sono cresciute in un ambiente molto differente e hanno caratteri incompatibili. In altre parole, non c’è alcuna possibilità che tra loro nasca una sincera amicizia. Di fatto, non sono mai riuscite a comprendersi.

La freddezza con cui Charlene è stata accolta dalla cognata, l’ha spinta a chiudersi ancor più in se stessa e a sentire fortemente la mancanza del suo Paese, il Sudafrica dove è cresciuta, e della sua famiglia d’origine. Ciò ha fatto aumentare ulteriormente la distanza tra le due.

Carolina poi si è vista spodestata dall’arrivo a Palazzo della moglie di Alberto. Quando, nel 1982, è morta Grace Kelly in un tragico incidente, lei prese il posto della madre come Principessa di Monaco. Ruolo che però, molti anni dopo, nel 2011, ha dovuto cedere a Charlene.

Un passaggio di consegne cui Carolina non si è mai rassegnata, tanto da tenere per sé alcuni incarichi meno istituzionali e più legati alle attività caritatevoli della madre, come ad esempio l’organizzazione del Ballo della Rosa.

Carolina insomma non avrebbe avuto alcuna intenzione di cedere il testimone alla cognata che ai suoi occhi non aveva le qualità per assumere il ruolo di Principessa di Monaco, in quanto straniera, borghese e priva delle formazione necessaria.

Carolina e Charlene di Monaco, una convivenza pacifica simulata

Con gli anni le due donne hanno imparato a convivere e a dissimulare i loro reali sentimenti. Infatti, appaiono in pubblico fianco a fianco, rispettose dei loro ruoli, si lasciano fotografare insieme e addirittura si sorridono benevolmente.

Per evitare di sovrapporsi troppo spesso, rinunciano reciprocamente a eventi in cui la loro presenza non è necessaria. Hanno anche capito quando è necessario fare un passo indietro a favore dell’altra.

La verità su Charlene e Carolina di Monaco

Ma questo atteggiamento è solo di facciata. Si tratterebbe di una strategia per salvare le apparenze e il Principato. Invece, la situazione tra le due Principesse sarebbe sull’orlo del baratro.

La tensione tra Charlene e Carolina è altissima e “le urla riecheggiano sotto le volte del Palazzo“, almeno è quanto emerge dal libro di Claude Palmero, l’ex commercialista del Principe Alberto che ha scoperchiato un vero e proprio vaso di pandora.

La verità resta sepolta tra le mura della Rocca e all’esterno tutto appare tranquillo e sereno. Anche se qualcosa deve essere effettivamente cambiato, perché ultimamente Charlene appare ben più sorridente di un tempo. Forse nella guerra con Carolina ha avuto la meglio.