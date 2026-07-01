Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Alberto e Charlene di Monaco

Alberto e Charlene di Monaco festeggiano il loro 15esimo anniversario di nozze. I due si sposarono con rito civile nella Sala del Trono il primo luglio 2011, mentre la cerimonia religiosa si tenne il 2 luglio nel cortile del Palazzo dei Principi.

Charlene di Monaco, un matrimonio tormentato

Il matrimonio di Alberto e Charlene di Monaco fu definito all’epoca l’evento dell’anno nel Principato. Indubbiamente, ebbe un grande impatto mediatico, tutti ammirati dal fasto della cerimonia e dall’eleganza di sposi e inviti. Anche se non ci fu la medesima curiosità morboso per il Royal Wedding di William e Kate Middleton che convolarono a nozze nell’aprile dello stesso anno.

Di certo, l’unione di Charlene e Alberto fu piuttosto chiacchierata fin dall’inizio, anzi prima ancora della celebrazione del matrimonio.

Grande scandalo fece la fuga di Charlene il giorno prima delle nozze. Ma non poteva andare molto lontano. Stando a indiscrezioni il Palazzo le sequestrò il passaporto. Insomma, la sposa non era convinta di volersi unire per la vita ad Alberto. Infondo, le veniva offerta una vita dorata ma molto complessa. Non era facile abituarsi alla vita di Palazzo, dove si percepiva una certa ostilità nei suoi confronti. Charlene non andava d’accorto con Carolina di Monaco e i rapporti erano difficili anche con Stéphanie. Per questo, hanno fatto clamore le recenti foto che la ritraggono mano nella mano con la cognata.

Poi c’era la questione delle precedenti relazioni sentimentali di Alberto, da cui ha avuto due figli naturali, con i quali ha dovuto imparare a “convivere”.

Qualche anno dopo il matrimonio, iniziarono a circolare rumors sul fatto che la coppia non avesse ancora figli, finché nel 2014 nacquero i gemelli Jacques e Gabriella.

In tutto questo, non cessarono mai le voci di tradimenti, litigi e separazioni momentanee che portarono a indiscrezioni su un matrimonio di facciata, alimentate dagli atteggiamenti glaciali di Charlene. Poi la Principessa si ammalò gravemente, tanto che il decimo anniversario lo passarono separati, lei in Sudafrica, impossibilitata a muoversi, e lui coi bambini a Monaco.

Negli ultimi tempi però Charlene è apparsa più serena e tranquilla e anche più affettuosa nei confronti di Alberto.

Charlene di Monaco, la proposta di matrimonio sconvolta da un evento

Si può dire che il matrimonio di Charlene e Alberto è iniziato in salita, a partire dalla proposta di nozze. Nel documentario Monaco: Le donne della dinastia Grimaldi, trasmesso nel 2018, Michael Wittstock raccontò il momento in cui Alberto gli chiese la mano della figlia.

Stava per iniziare la partita Francia-Sudafrica per i Mondiali di quell’anno. Alberto chiamò Michael poco prima del fischio d’inizio. “Dopo qualche minuto, mi ha detto che voleva sposare Charlene. Mi sono congratulato con lui e gli ho detto: ‘Hai finito? Perché la partita sta per iniziare’. Siamo scoppiati a ridere”.

Anche la proposta di nozze cha Alberto ha fatto a Charlene non è andata meglio. A raccontarlo è stato il Principe. “Il momento in sé non fu così romantico come sembra. Eravamo nell’appartamento di Charlene. Io ero seduto sul bordo del letto, lei si stava preparando per uscire. ‘Prima di andartene’, le ho detto, ‘ho una cosa da chiederti’. Tutto qui”.

Il fidanzamento fu annunciato ufficialmente il 23 giugno 2010 e per la cronaca, il Sudafrica vinse la partita, per la gioia di Michael Wittstock e Charlene che visse in quel Paese dall’età di 11 anni.