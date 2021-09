Nicole Daza, perché è famosa la compagna di Marcell Jacobs

Jacobs e Tamberi: vita, famiglia e amori dei due ragazzi d’oro

Chi è Nicole Daza e perché è famosa la compagna (e futura moglie) di Marcell Jacobs? Fashion girl e influencer, è nata in Ecuador e in seguito si è trasferita a Novi Ligure, dove è cresciuta. Per il momento, vive a Roma con l’atleta olimpico e i due figli, Anthony e Megan. La fama mondiale è giunta nel momento in cui Jacobs ha brillato (a dir poco) in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Nonostante la giovane età, Nicole ha già conosciuto l’amore in modo totalizzante. “Con Marcell, abbiamo condiviso tutto dal primo istante in cui ci siamo messi insieme. Cose belle e brutte, successi e cadute, da cui ogni volta lui è tornato più forte”. Dal trionfo azzurro fino all’altare, però, il sogno si è concretizzato in breve. Dopotutto, Marcell aveva promesso a Nicole di fare il grande passo (la proposta di matrimonio è arrivata in occasione del 27esimo compleanno di Jacobs).

Cresciuta a Novi Ligure, per rimanere al fianco del suo compagno ha scelto di trasferirsi a Roma. Di lei ben poco si conosce: è una ragazza all’apparenza semplice, amante dello sport. Ha ammesso di allenarsi tre volte a settimana, in modo costante, e di apprezzare l’attività fisica.

A La Gazzetta dello Sport, ha rivelato in un’intervista di seguire un regime alimentare molto corretto, oltre a concedersi qualche seduta di pilates. “Con il tempo ho imparato quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per sentirsi bene con se stessi”. Uno dei suoi piatti preferiti è il ceviche, che tra l’altro consiglia a tutti.

Profondamente innamorata della sua famiglia, ha avuto modo di lavorare all’Outlet di Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria. Per comprendere chi è davvero Nicole Daza, basta dare un’occhiata al suo profilo ufficiale su Instagram. Sono tantissimi gli scatti che la ritraggono insieme a Marcell (anzi, sono la maggioranza). Sempre felice e con un meraviglioso sorriso a contornare il suo volto, è estremamente dedita alla famiglia: spiccano foto dei bimbi, dei party di compleanno e di momenti familiari molto dolci.

Non mancano infine foto di viaggi e di outfit stupendi: dopotutto, la moda è una sua grande passione, e si vede. Lei stessa si definisce una “fashion girl“, ed è rappresentata da un’agenzia molto attiva anche nel mercato cinematografico. Tra i suoi interessi, infine, è impossibile non menzionare i tatuaggi: dopotutto, ne sfoggia fieramente diversi sul corpo (e sono molto cool).