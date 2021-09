Marcell Jacobs compie 27 anni, i dolcissimi auguri di Nicole Daza su Instagram

Jacobs e Tamberi: vita, famiglia e amori dei due ragazzi d’oro

Neanche due mesi fa ci ha regalato emozioni indelebili, che rimarranno marchiate a fuoco nella storia dell’atletica: Marcell Jacobs compie 27 anni, un nuovo traguardo di un 2021 ricco di momenti travolgenti. La sorpresa più bella è arrivata dalla sua fidanzata Nicole Daza, che gli ha dedicato degli auguri simpatici e dolcissimi.

Per festeggiare il suo compleanno, Marcell Jacobs ha trascorso una splendida serata in compagnia dei suoi affetti più cari. Tra le sue storie di Instagram sono spuntate immagini divertenti della festa, ma niente torta per il grande campione: piuttosto, un piatto di prelibati dolcetti impreziositi da una stellina luminosa, e in sottofondo i suoi amici che intonano l’immancabile canzoncina di auguri. Tantissimi i commenti che l’atleta ha riscosso sui social, in occasione di questa importante ricorrenza. Ma il messaggio più delizioso è quello della sua compagna – nonché futura moglie.

Si tratta di una buffissima vignetta che Nicole ha condiviso su Instagram: rappresenta lei e Marcell comodamente seduti su un divano e circondati dai loro due splendidi bambini. “Tanti auguri di buon compleanno, amore mio” – recita la didascalia, davvero tenerissima – “Sei un papà e un compagno fantastico. Ti amiamo tanto“. In un’immagine sono racchiuse tantissime emozioni: il grande amore che Jacobs e la sua fidanzata condividono, ma anche quello per i piccoli Anthony e Megan, che hanno arricchito la loro vita rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

Il centometrista è anche padre di Jeremy, ormai un ragazzino, nato quando Marcell aveva solamente 19 anni. Di recente, lui stesso ha fatto pubblicamente ammenda rivelando di non essere stato un papà presente con il suo primogenito, come lo aveva accusato la sua ex Renata Erika. Dei suoi errori, Jacobs ha fatto tesoro: oggi è pronto ad impegnarsi per recuperare il rapporto con il piccolo Jeremy, consapevole dell’importanza per ogni bambino di avere accanto una figura paterna. Quella che l’atleta per molti anni non ha avuto, e di cui ha sentito fortemente la mancanza.

Questo 2021 è un anno davvero importante, per lui. Il doppio successo olimpico ha preceduto un altro grande traguardo raggiunto nella sua vita personale. Marcell ha infatti chiesto la mano della sua Nicole, per suggellare un amore bellissimo. E in occasione del matrimonio il campione avrà la possibilità di riavvicinarsi a suo padre, dal momento che ha deciso di invitarlo: un momento perfetto per ritrovare l’armonia in famiglia.