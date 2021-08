Marcell Jacobs annuncia le nozze: “Nicole Daza diventerà mia moglie...

editato in: da

Jacobs e Tamberi: vita, famiglia e amori dei due ragazzi d’oro

Dopo la straordinaria vittoria alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs è pronto ad affrontare un’altra grande avventura, questa volta accanto alla sua compagna Nicole Daza. I due, legati da diversi anni e genitori di due bambini, convoleranno a nozze. Ad annunciarlo è stato proprio il campione azzurro che ai microfoni di RaiSport, visibilmente emozionato, ha svelato che presto sposerà la sua Nicole.

“L’avevo promesso e ora lo farò – ha spiegato -: l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”. Sorridente e ancora stordito, ma felice, dopo la vittoria alla finale olimpica dei 100mt, Marcell ha sempre potuto contare sul sostegno della compagna. “Ieri Nicole teneva in braccio Anthony e quasi lo lanciava in aria quando ha visto che avevo vinto”, ha scherzato l’atleta che ora è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Il velocista e Nicole si sono conosciuti nel 2018 e da allora non si sono più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine e una passione travolgente che li ha portati a formare presto una famiglia. Nel 2019 è arrivato il primogenito della coppia, Anthony, mentre nel 2020 è nata Megan. Marcell è anche papà di Jeremy, frutto di una relazione vissuta quando aveva solamente 19 anni.

Bellissima e molto riservata, Nicole Daza ha sempre vissuto lontano dai riflettori, accompagnando Jacobs nella sua impresa sportiva. Sfogliano l’album di foto sul suo profilo Instagram scopriamo una coppia molto unita e innamorata, fra viaggi, dichiarazioni romantiche e sguardi che valgono più di mille parole. Un legame indissolubile che entrambi hanno sempre custodito gelosamente tanto che di Nicole si sa poco e niente. L’unica certezza è che è romana e che in passato ha lavorato per l’Outlet di Serravalle.

Il primo incontro con Marcell sarebbe avvenuto a Desenzano Del Garda dove è cresciuto l’eroe di Tokyo. “È stato amore a prima vista: non lo conoscevo come atleta, poi mi sono appassionata allo sport. Adesso i 100 metri li capisco”, ha raccontato la Daza al Corriere della Sera. Il prossimo 8 agosto, Jacobs tornerà in Italia per riabbracciare la famiglia dopo un’impresa che resterà nella storia dello sport. Ad attenderlo ci sarà Nicole che nella sua vittoria ha sempre creduto, pronta a iniziare un nuovo capitolo, ancora più bello, sempre mano nella mano.