O.J. Simpson, morto l’ex campione accusato di aver ucciso l’ex moglie: la storia del caso

O.J. Simpson, uno degli americani più famosi e discussi di tutti i tempi, è morto dopo una battaglia contro il cancro. L’ex campione della NFL fu processato per il duplice omicidio della sua ex moglie, Nicole Brown Simpson, e del suo amico, Ron Goldman, negli anni ’90. Venne poi assolto dopo un processo lungo contestato (dalla cui storia è tratta anche una serie tv) che divise gli Stati Uniti. L’uomo è morto a Las Vegas. Ad annunciarlo la sua famiglia.

O.J. Simpson è morto: l’annuncio

“È morto l’ex giocatore di football americano O.J. Simpson dopo una battaglia contro il cancro“. Così la Tnz ne ha annunciato la morte riportando le parole della famiglia. “The Juice”, così i fan chiamavano Simpson, con un gioco di parole sul suo nome e il succo d’arancia (orange juice, un’abbreviazione comune per il succo d’arancia). “Succo” è anche un sinonimo colloquiale di elettricità o energia elettrica, e quindi una metafora per qualsiasi entità potente. Un modo dunque per metterne in evidenza le doti sportive.

O.J. Simpson nacque a San Francisco il 9 luglio del 1947. I genitori erano Eunice Durden, amministratrice ospedaliera, e Jimmy Lee Simpson, chef e custode in una banca. Inoltre il padre era una famosa drag queen della zona di San Francisco. Da piccolo il bambino era affetto da rachitismo e fu costretto a portare le bretelle sulle gambe fino all’età di cinque anni. O.J. venne però cresciuto dalla madre, poiché i suoi genitori divorziarono quando era molto piccolo. Durante l’adolescenza ebbe qualche problema con la legge dopo essere entrato far parte della gang di strada The Persian Warrior. Venne infatti brevemente incarcerato. Fu però fin da giovanissimo che scoprì e coltivò la sua passione per lo sport, facendo parte di due squadre, una di football e una di calcio.

Il suo nome però attirò l’attenzione della cronaca nera e giudiziaria nel 1994, quando venne accusato di aver ucciso l’ex moglie Nicole Brown e l’amico Ronald Goldman. Alle accuse seguì un processo lungo e travagliato, dopo il quale venne assolto. Nel 2008 venne condannato a trentatré anni di carcere (dei quali nove senza libertà vigilata) per rapina a mano armata e sequestro di persona. Il 1 ottobre 2017 venne rilasciato in regime di libertà vigilata.

Il caso che divise l’America

In aggiornamento