Fonte: IPA Elisabetta Viviani

Elisabetta Viviani è un’artista a tutto tondo, attrice, cantante e conduttrice televisiva. Nata a Milano il 4 ottobre 1955 ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando era appena una bambina. Nel 1962, infatti, ha interpretato alcune brevi parti nei Caroselli Rai. Da allora di tempo ne è passato e vediamo oggi cosa fa.

Elisabetta Viviani oggi

Come detto, quella di Elisabetta Viviani è stata una lunga carriera, iniziata negli anni ’60. Portiamo però avanti l’orologio e vediamo cosa le hanno riservato gli anni Duemila. All’inizio del nuovo secolo ha raggiunto il secondo posto in una gara revival di sigle televisive, Macchemù, condotta da Paola barale su Italia 1.

Sempre nel 2000 dà il via a una fruttuosa collaborazione con Gerardo Tarallo, ben noto autore e arrangiatore. Insieme realizzato sette album, da Un tuffo nel Mar Disney, con le più belle canzoni tratte da film animati, a Un film una canzone, con brano tratti da celebri colonne sonore. Nel 2008 ha inciso Panta rei, disco nel quale è contenuta la canzone I sogni dei bambini, che venne accettata e poi rifiutata al Festival di Sanremo.

Non ha mai detto addio alla musica, tenendo conto dell’uscita del doppio disco, Magico Natale, con i grandi classici delle festività natalizie e brani della Disney. Nel 2013 ha poi inciso Favoloso, con 12 brani inediti tratti dalle più note favole di tutti i tempi.

Come detto, però, è anche una nota attrice. Ha portato in scena un recital sulla vita di Papa Francesco nel 2013, con musiche di Baldan Bembo, dal titolo Il primo a chiamarsi Francesco. Ancora un album nel 2017, Le donne della mia età, e una compilation sul finire del 2020, Il Mondo di Domani, realizzato a scopo benefico.

Da anni, infine, conduce la manifestazione musicale Bimbofestival, nata nell’ormai lontano 1987. Si tiene a Milano in una sola serata, con la partecipazione di bambini d’età compresa tra i 5 e i 12 anni.

Oggi continua a prendere parte a svariati eventi. Ha di recente preso parte alla registrazione del Festival Italia in Musica, per poi presenziare al Romix per i 50 anni della nascita di Heidi in Giappone. Ciò perché nel 1978 ottenne un enorme successo con l’omonimo 45 giri, che ha venduto ben 1.5 milioni di copie. Brano scelto come sigla dell’anime giapponese di Isao Takahata, tra i primi a essere trasmessi dalla Rai.

Vita privata

Elisabetta Viviani è stata al fianco dell’ex calciatore Gianni Rivera, con il quale ha avuto una figlia. Si chiama Nicole ed è l’unica che l’artista abbia mai avuto. Da molti anni ha però interrotto i rapporti con lui.

Sette anni d’amore, poi sfumati via. Ha infatti spiegato di non avere di fatto più contatti con lui, nonostante sia il padre di sua figlia. È stata una scelta del calciatore, ha raccontato Viviani: “Ho anche rimosso come sia finita, perché è passato tanto tempo. Si faceva sentire la differenza d’età, avendo lui 10 anni più di me. Non avevamo molte cose in comune ma la nostra separazione è stata serena”.