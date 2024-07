Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Negli anni ’90 e all’inizio del 2000, Anastacia ha conquistato le scene musicali mondiali con la sua voce potente e il suo stile unico. Ma cosa è successo a questa straordinaria artista che ha saputo emozionare milioni di persone? Anastacia, con il suo inconfondibile timbro vocale e una presenza scenica magnetica, ha vissuto una vita piena di alti e bassi, sia nella carriera che nella vita personale. Vediamo insieme che fine ha fatto Anastacia.

Che fine ha fatto Anastacia

Anastacia Lyn Newkirk, nota semplicemente come Anastacia, è nata a Chicago nel 1968. È diventata una delle artiste più riconoscibili e amate tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, grazie a un mix di pop, rock e soul, supportato da una voce potente con accenti neri. Il suo debutto musicale con il brano I’m Outta Love nel 1999 è stato un successo planetario, ponendo le basi per una carriera scintillante.

La carriera di Anastacia è stata segnata non solo dai suoi successi musicali, ma anche dalla sua personalità forte e combattiva. Ogni sua canzone riflette la determinazione e la grinta che l’hanno aiutata a superare molte difficoltà, tra cui gravi problemi di salute. Anastacia ha dovuto affrontare il morbo di Crohn sin dalla giovane età, che ha richiesto numerosi interventi chirurgici. Nonostante queste sfide, la sua carriera è decollata rapidamente dopo aver partecipato a un concorso di talenti di MTV nel 1998, dove ha ricevuto l’elogio di grandi artisti come Elton John e Michael Jackson.

Anastacia: una storia di successo e di dolore

Oggi, Anastacia continua ad affascinare il pubblico con la sua presenza su Instagram, dove condivide momenti della sua vita e della sua carriera. Tuttavia, dietro il suo successo si nasconde una battaglia continua contro problemi di salute. Nel 2003, al culmine della sua carriera, Anastacia ha dovuto allontanarsi dalle scene per sottoporsi a un intervento chirurgico e a trattamenti a causa di un tumore al seno. La sua forza e determinazione l’hanno portata a tornare sulla scena musicale nel 2004 con il singolo Left Outside Alone, dimostrando ancora una volta il suo spirito combattivo.

Anastacia non si è limitata a riprendere la sua carriera musicale, ma è diventata anche una voce importante nella sensibilizzazione alla prevenzione del cancro al seno. Nel 2013, ha affrontato un’altra sfida con una seconda diagnosi di tumore al seno, che ha richiesto una doppia mastectomia. Questo percorso difficile ha ulteriormente rafforzato il suo impegno nel campo della ricerca e della prevenzione del cancro.

La carriera di Anastacia e il secondo intervento

Nonostante le battaglie personali, Anastacia non ha mai smesso di reinventarsi e di esplorare nuovi orizzonti artistici. Dopo aver cambiato casa discografica nel 2008, il suo stile musicale ha iniziato a mostrare influenze funk e rock, con la registrazione di cover di brani rock originariamente cantati da voci maschili. La sua versatilità artistica e la capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato musicale le hanno permesso di mantenere una carriera longeva e di successo.

Nel 2022, Anastacia ha ripreso la sua attività artistica con il tour I’m Outta Lockdown, celebrando il 22° anniversario del suo celebre brano d’esordio. Questo ritorno sulle scene dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia di Covid-19 è stato accolto con entusiasmo dai fan di tutto il mondo, confermando ancora una volta il suo talento e la sua passione per la musica.

Il tour europeo e le date italiane

La Regina dello Sprock è pronta a tornare sui palchi europei per celebrare venticinque anni di carriera. Anastacia, con la sua voce potente e il carisma inconfondibile, ha annunciato un tour europeo che la vedrà esibirsi in diverse nazioni, tra cui Spagna, Regno Unito, Svizzera, Germania, Francia, Irlanda e naturalmente l’Italia. Il tour rappresenta un’occasione speciale per festeggiare il venticinquesimo anniversario dell’uscita del suo primo album Not That Kind, che contiene l’iconico singolo I’m Outta Love.

Per i fan italiani, il 2025 sarà un anno da segnare sul calendario. A marzo, Anastacia farà tappa nel nostro Paese con quattro imperdibili concerti. Le città scelte per queste esibizioni sono Torino, Roma, Milano e Padova. Un’occasione unica per rivivere dal vivo le emozioni e i successi che hanno accompagnato la carriera di questa straordinaria artista.

Ecco le date italiane del tour di Anastacia: