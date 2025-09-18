Suzuki Jukebox, anticipazioni della prima serata: i cantanti sul palco

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Suzuki Jukebox Clementino e Antonella Clerici conducono "Suzuki Jukebox"

Tutto pronto per un’altra serata di grande musica nella prima serata Rai. Stasera, giovedì 18 settembre, su Rai1 va in onda la prima puntata di Suzuki Jukebox – La notte delle hit. Una grande festa della musica che spazia attraverso gli anni e riporta sul palco del Palaolimpico di Torino grandi nomi del panorama nazionale e internazionale sotto la conduzione di Antonella Clerici e Clementino. Ecco gli artisti pronti a farci cantare e ballare stasera.

Anticipazioni “Suzuki Jukebox”, gli ospiti della prima serata

Questa sera, giovedì 18 settembre, Rai1 lascia spazio alla grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 con il primo appuntamento di Suzuki Jukebox- La notte delle hit.

Un evento che accende il Palaolimpico di Torino e accoglie gli artisti e le artiste che nel corso della carriera hanno saputo regalarci la colonna sonora di momenti indimenticabili. Condotta da Antonella Clerici insieme a Clementino, che animerà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie, la prima serata del concerto evento ha una line up ricca di artisti pronti a farci ballare con hit storiche e celebrare la musica in un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni.

Prima tra tutte Anastacia, artista dalla voce potente e dallo stile unico che mescola pop, soul e rock. La cantante americana ha saputo conquistare il pubblico internazionale con una serie di successi entrati di diritto nella storia della musica, da I’m Outta Love a Left Outside Alone, fino a Paid My Dues, brani che ancora oggi fanno ballare e cantare intere generazioni.

Accanto a lei, i Gipsy Kings by Diego Baliardo. Guidati da uno dei fondatori storici del gruppo, porteranno sul palco il ritmo inconfondibile del flamenco pop che ha incantato il mondo con canzoni simbolo come Bamboléo, Volare e Djobi Djoba, autentici inni di festa che hanno fatto ballare milioni di persone in ogni angolo del pianeta.

Non mancherà poi Michael Sembello, cantautore e chitarrista statunitense la cui carriera vanta collaborazioni prestigiose e perfino una nomination all’Oscar. È sua la celebre Maniac, colonna sonora di Flashdance, film cult degli anni ’80, che rimane ancora oggi uno dei brani più iconici e riconoscibili di quel decennio.

La scaletta prosegue con il gruppo pop svedese Alcazar, protagonisti della scena dance internazionale, e con Le Vibrazioni, che nei primi anni Duemila hanno saputo conquistare il cuore degli italiani grazie a successi come Dedicato a te, diventato in poco tempo un vero inno generazionale.

A completare la serata ci saranno anche gli Zero Assoluto, l’energia inconfondibile di Alexia, la voce soul di Leee John, l’intramontabile Marco Ferradini con la sua indimenticabile Teorema, l’inconfondibile timbro di Fausto Leali e, per finire, l’eleganza vocale di Tony Hadley, storico frontman degli Spandau Ballet.

Dove e quando vedere “Suzuki Jukebox”

L’appuntamento con la prima puntata di Suzuki Jukebox è per stasera, giovedì 18 settembre, in prima serata su Rai 1. Lo show è anche disponibile in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in streaming su Rai Play.

Questo è il primo di due imperdibili appuntamenti: Antonella Clerici e Clementino ci aspettano anche venerdì 19 settembre in prima serata alle 21.30 su Rai1 con altri grandissimi ospiti.