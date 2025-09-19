Suzuky Jukebox, anticipazioni della seconda serata: i cantanti sul palco

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Ufficio Stampa Suzkuky Jukebox Clementino e Antonella Clerici

L’estate non è ancora finita, e si continua a ballare a ritmo della grande musica. E sono proprio le canzoni che, più di ogni altra, ci hanno fatto scatenare negli ultimi quarant’anni ad essere le protagoniste di Suzuky Jukebox – La notte delle hit. Le due serate evento, giovedì 18 e venerdì 19 settembre, sono in onda a partire dalle 21.30 su Rai1. Padrona di casa è Antonella Clerici, che si avvale della collaborazione di Clementino, il cui compito è accompagnare il pubblico in un viaggio indietro nel tempo, tra ritornelli e melodie indimenticabili.

I cantanti della seconda serata di Suzuky Jukebox

Apre la line-up Earth, Wind & Fire Experience by AI McKay, formazione esplosiva cui al chittarista della storica band si aggiunge l’ospite speciale Greg Moore. (I Just) Died in Your Arms è uno dei brani icona del rock, ancora oggi usato in film, serie tv e pubblicità. Saranno proprio i loro creatori, i Cutting Crew, a riproporlo sul palco di Suzuky Jukebox. Il cantautore svedese Andreas Johnson è invece autore di Glorious, simbolo che valse all’ex membro dei Planet Waves il successo internazionale.

Dalla Svezia arrivano anche i Jenny from Ace of Base, i rivali degli Abba, autori dell’indimenticabile hit All that she wants. Tra gli artisti della serata anche le statunitensi Ladies of The Supremes, il trio nato nel 1986 per mantenere viva l’eredità musicale del trio delle Supremes, che rivoluzionò la musica negli Anni ’60. Daddy Cool nessuno riesce a dimenticarla e, in ogni caso, Boney M. e Maizie Williams stasera non ce lo permettono.

Tra gli artisti italiani arrivano i Gemelli Diversi, per far cantare a ritmo dei loro più grandi successi come Mary e Un attimo ancora. Non mancano i grandi maestri della musica nazionale, dalla Donatella Rettore di Cobra (e molto, molto altro) ai Nomadi, ancora sulla cresta dell’onda con Vagabondo dopo oltre 60 anni di carriera.

Dopo quasi cinque milioni di copie vendute, 12 dischi d’oro, due d’argento e due di platino, sul palco di Suzuky Jukebox arrivano Ryan Paris e la sua Dolce Vita. Dal disco al rock progressivo con Le Orme, il gruppo di sperimentazione musicale che ha lasciato il segno con la hit Canzone d’Amore. In pochi sanno chi è Stefano Righi, ma tutti conoscono il suo nome d’arte, Johnson Righiera, re dei tormentoni estivi, cantante di Vamos a la playa, L’estate sta finendo e No tengo dinero.

A chiudere la ricca serata Paolo Belli, talentuoso musicista e apprezzato personaggio televisivo, porta sul palco Suzuky la band Ladri di Biciclette che, da più di 40 anni, tiene alta la più classica delle tradizioni musicali nazionali, di cui la sanremese Sotto questo sole è la più grande testimonianza.

Dove vedere Suzuky Jukebox – La notte delle hit

Lo show condotto da Antonella Clerici, con il frizzante supporto di Clementino, è in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:30. La grande musica di Suzuky Jukebox è trasmessa in diretta anche su canale radio Radio2, con la conduzione di Martina Martorano. Anche chi non ha la tv nelle vicinanze può godersi il grande concerto, trasmesso in diretta streaming su Ray Play.