Suzuki Jukebox, le pagelle: Clerici domina la scena (9), Clementino non brilla (6), Nomadi immensi (10)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici e Clementino tornano su Rai Uno con la seconda puntata del Suzuki Jukebox- La notte delle hit. Anche l’appuntamento del 19 settembre 2025 è dedicato alla musica nazionale e internazionale con due ore e mezza di hit che hanno fatto la storia, con le interpretazioni dal vivo dei cantanti. Ad accogliere gli artisti il palco del Palaolimpico di Torino (Inalpi Arena), con un pubblico pronto a cantare ed emozionarsi. Le nostre pagella della serata.

Antonella Clerici domina la scena. Voto: 9

Regina indiscussa della serata, Antonella Clerici illumina il palco del Suzuki Jukebox- La notte delle hit, dimostrando, ancora una volta, di essere una grande professionista. Domina senza nessuna esitazione i tempi televisivi e sa toccare il cuore del pubblico. Omaggia i Nomadi, chiedendo la standing ovation del pubblico, canta e balla ascoltando le canzoni dietro le quinte. Impossibile non amarla!

Il suo segreto? Divertirsi! Alla presentazione dello show aveva svelato: “All’ascolto della prima nota di una determinata canzone si è accesa l’emozione, perché sono motivi indimenticabili. In ognuno di noi evocano ricordi, e quando si tratta dei ricordi della gioventù sono ancora più belli. Sarà una festa di fine estate leggera, simpatica, un inno alla vita con un pizzico di nostalgia felice. È un viaggio attraverso la nostra storia. Il mio compito sarà quello di essere un io narrante, anche una raccontatrice, non essendo una dj che lancia dei dischi. Terrò il fil rouge di un racconto che è un po’ la colonna sonora della nostra vita”. Una promessa mantenuta in pieno.

Clementino non brilla. Voto: 6

Difficile riuscire a stare dietro ad una grande professionista come Antonella Clerici. Clementino ci prova, fra battute e risate, ma non ci riesce appieno. Non conquista mai davvero il palco e fatica a brillare al Suzuki Jukebox- La notte delle hit anche nelle divertentissime gag con la presentatrice. Attenzione: per noi non è bocciato, ma potrebbe fare molto di più, dato il carisma e il talento che, di certo, non mancano.

Nomadi conquistano tutti. Voto: 10

Grandi, anzi grandissimi, i Nomadi hanno calcato il palco del Suzuki Jukebox- La notte delle hit forti della loro esperienza e di canzoni che hanno fatto la storia della musica. Dopo aver fatto ballare e cantare tutti, i Nomadi sono stati accolti da Antonella Clerici che ha voluto rendere omaggio alla storica band. La conduttrice ha chiesto al pubblico un applauso per il gruppo, parlando con Beppe Carletti, fondatore della band che esiste dal 1963.

L’artista, visibilmente emozionato, ci ha tenuto a ricordare, oltre ai successi ottenuti, anche Augusto Daolio, cantante che insieme a lui ha fondato i Nomadi e che è scomparso tragicamente nel 1992 a causa di una malattia. Le sue parole hanno commosso Antonella Clerici: “Quello che ho imparato in questi anni – ha detto – è che i veri grandi non se la tirano, sono così, umili”.

Paolo Belli grande scoperta. Voto: 8

Non solo cantante, ma anche showman, Paolo Belli è stato la grande sorpresa di questa seconda serata del Suzuki Jukebox- La notte delle hit. Dai collegamenti con Antonella Clerici alla sorpresa alle Former Ladies of The Supremes, ha fatto ridere e cantare il pubblico, dimostrando una capacità unica di intrattenere. Favolosa l’intesa con la conduttrice con cui ha dato vita a siparietti simpatici e coinvolgenti.