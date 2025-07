Antonella Clerici pronta per la nuova stagione in tv: “In Rai mi danno per scontata”

IPA Antonella Clerici

Mentre si sta godendo il meritato relax dopo una stagione televisiva impegnativa, ma piena di soddisfazioni, Antonella Clerici pensa già alla prossima, pronta a raccogliere nuove sfide. La conduttrice, infatti, nei prossimi mesi sarà occupata con un vero e proprio tour de force, su più fronti: la vedremo ogni giorno in onda alla guida di È sempre mezzogiorno, il venerdì sera con The Voice e poi con due serate speciali del programma Jukebox – La notte delle hit. In attesa di rivederla sul piccolo schermo, Antonella Clerici si è raccontata spendendo qualche parola anche sui suoi colleghi, primo fra tutti Gigi D’Alessio.

Antonella Clerici, l’addio a Gigi D’Alessio e le novità a The Voice

La stagione che sta per iniziare sarà piena di grandi sfide per Antonella Clerici, pronta ad accoglierle come sempre da grande professionista. La conduttrice si è raccontata a Chi, dove ha parlato proprio dei suoi prossimi impegni, spendendo qualche parola anche sui suoi colleghi, primo fra tutti Gigi D’Alessio, che non ci sarà nella prossima edizione: “Questi cinque anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui. È stata una doccia fredda. Un po’ conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice”.

Al suo posto pare che potrebbe arrivare Nek: “Non so se sia ufficiale, ma mi auguro che ci sia perché ha una bella anima”, ha detto la conduttrice, che ha anticipato che ci saranno altre sorprese in questa nuova edizione del programma, particolarmente apprezzato dal pubblico.

La nuova stagione e le parole su Stefano De Martino

Il contratto di Antonella Clerici è stato rinnovato per altri due anni, ma non sempre si è sentita apprezzata: “È il leitmotiv della mia vita perché, quando nasci e cresci in un’azienda, ti danno affettuosamente per scontato. “Tanto Antonella c’è”. È come la moglie da cui ritorni sempre. In fondo sono un’abitudinaria, se avessi dovuto cambiare lo avrei fatto 20 anni fa”.

Quest’anno ha co condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti durante la prima serata, e sebbene sogni di tornare all’Ariston, la verità è che lei punterebbe tutto su Stefano De Martino: “Lo vedrei assolutamente a Sanremo, a me piace moltissimo e l’ho detto in tempi non sospetti. Intanto è un ragazzo che studia, che legge, non è uno che dice “so tutto io”. È un bel ragazzo, ha la napoletanità, ha la battuta pronta. Ad Affari tuoi ha personalizzato il format, lo ha fatto suo. Secondo me, è pronto. Adesso deve assumersi dei rischi: dopo Carlo, se devo pensare al futuro, penso a lui”.

Il rapporto con Amadeus

Nel suo percorso non sono ovviamente mancate le polemiche. La più recente? Quella che la vede in competizione con Amadeus per il programma Jukebox, accusata di avere fatto una sorta di “dispetto” al collega che sui canali Rai conduceva Arena Suzuki. “Non la vedo così. La verità è che quel programma, che aveva condotto lui, lo avrebbe condotto qualcun altro perché è un programma Rai. Ma credimi quando ti dico che voglio bene ad Amadeus. Non l’ho vissuta come una contrapposizione, lo faccio alla mia maniera”.

E sul suo addio alla Rai ha detto: “Penso che solo lui sappia la verità. Ci sono stati tanti fattori che l’hanno portato a scegliere, esistono momenti in cui vuoi cambiare aria”.