La conduttrice non ha apprezzato la scelta di Gigi D'Alessio ma non gliene fa una colpa: l'amicizia resta

IPA Antonella Clerici soffre per l'addio di Gigi D'Alessio a The Voice

Gigi D’Alessio non farà più parte della squadra di giudici di The Voice Senior. Il celebre cantautore ha infatti scelto di accettare la corte di Mediaset, dove avrà ampio spazio. Nel corso degli ultimi anni, però, si è cementificato un forte legame e Antonella Clerici non ha timore nel mostrarsi un po’ delusa e amareggiata.

Antonella Clerici, il saluto a Gigi D’Alessio

Nel 2020 Antonella Clerici ha fatto il suo esordio a The Voice Senior. Da allora si è sempre ritrovata circondata da Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Nel corso degli anni, poi, si sono alternati Al Bano con sua figlia Jasmine, Orietta Berti, Ricchi e Poveri e Arisa.

È facile intuire, dunque, quanto il passo d’addio di D’Alessio abbia un impatto enorme dietro le quinte, e non solo. Intervistata da Chi, la conduttrice ha parlato a cuore aperto della vicenda: “L’ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, soprattutto per l’affetto che provo per Gigi. Ci conosciamo da tanto e gli voglio bene. Questi cinque anni sono stati bellissimi e hanno dato tanto sia a me che a lui”.

Ha spiegato come la decisione di passare a Mediaset sia giunta “come una doccia fredda”. Lui aveva voglia di cambiare, dice, sottolineando come sia stato un grande dispiacere. Un dolore anche per il programma, considerando la sua importanza all’interno dello show. Il bene però resiste e, dunque, ammette: “Non ce l’ho con lui”.

Dal canto suo, D’Alessio sembra aver ricevuto garanzie da Pier Silvio Berlusconi per il suo futuro televisivo. Dopo Gigi & Friends su Canale 5, sono in programma diverse prime serate al fianco di Vanessa Incontrada, proseguendo il sodalizio nato con 20 anni che siamo italiani. Il suo addio a The Voice, dunque, coinciderà con una maggiore presenza in televisiva.

La verità su Nek

Sarà Nek il sostituto di Gigi D’Alessio? Si fa un gran parlare del cantautore, sul quale la Rai sembra puntare molto. Saltato il progetto Domenica In, sembra indirizzato verso The Voice. Antonella Clerici non ha però alcuna notizia ufficiale in merito.

“Non so se sia ufficiale. Mi auguro però che ci sia, perché ha una bella anima. È stato con me a Standing Ovation, programma musicale del 2017. Lui era in giuria. Un grande cantante e musicista ma soprattutto una bella persona”.

Per lei è molto importante poter contare su un gruppo di lavoro solido e coeso. Per questo è cruciale che il posto lasciato vacante di Gigi D’Alessio venga colmato da una persona apprezzata e ben voluta.

Proprio per questo motivo aveva scelto Clementino, super confermato con Arisa e Loredana Bertè. Lo ama perché “è la follia, è ciò che non ti aspetti”. Le avevano detto che al suo fianco doveva avere un dj e un esperto di musica: “Ho detto subito ‘prendiamo Clementino’”.