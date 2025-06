Gigi D’Alessio saluta la Rai, nuovo programma su Mediaset: chi lo sostituisce a The Voice

Gigi D'Alessio cambia azienda e vola in casa Mediaset per un nuovo programma: c'è già il nome per sostituirlo sulla poltrona rossa ed è tra i più richiesti in casa Rai

IPA Gigi D'Alessio lascia Rai e The Voice: chi lo sostituirà dopo l'approdo a Mediaset

Gigi D’Alessio ha ormai da alcuni anni conquistato un posto fisso nella televisione italiana, cimentandosi come giudice di The Voice. I nuovi palinsesti però stanno cambiando gli equilibri tra le reti e il cantautore napoletano sembra proprio indirizzato verso una nuova avventura. Ecco qual è il piano della Rai per sostituirlo.

Gigi D’Alessio, addio The Voice

Era il 2019 e Gigi D’Alessio veniva annunciato come nuovo coach di The Voice. Un vero e proprio successo, considerando la gran capacità del cantautore di stare dinanzi alle telecamere. A contribuire alla bontà del programma, al di là dei vari concorrenti, dai bambini ai senior, ci ha poi pensato l’alchimia creatasi nel gruppo seduto sulle poltrone.

Stavolta però non ci sarà un ritorno al fianco di Loredana Bertè, Clementino e Arisa. Stando alle ultime indiscrezioni, D’Alessio starebbe approdando in casa Mediaset. Il concerto Sicily For Life, in onda su Canale 5 nei giorni scorsi, è stato dunque soltanto un primo step. Pier Silvio Berlusconi ha pensato per lui e Vanessa Incontrada a uno show musicale suddiviso in più prime serate.

Nuovo giudice di The Voice

The Voice Senior farà ritorno in autunno su Rai 1, così come ci sarà spazio per The Voice Kids a gennaio 2026. Già pronta la sfida a distanza con Maria De Filippi e il suo amatissimo C’è posta per te.

Resta però da capire chi colmerà il vuoto notevole lasciato da Gigi D’Alessio. Sappiamo bene quanto gli equilibri tra i giudici possano fare la differenza. Basti pensare a tutti gli scontri che negli anni ci sono stati dietro al bancone di X-Factor, che riparte ora con Francesco Gabbani al posto di Manuel Agnelli, al fianco di Achille Lauro, Jake LaFuria e Paola Iezzi, con conduzione confermata di Giorgia.

Per quanto riguarda il talent Rai, invece, si fa largo l’ipotesi di Nek. La rete pubblica gli avrebbe offerto una poltrona rossa, che il cantante/conduttore avrebbe accettato. Una stagione televisiva molto intensa per lui, considerando l’importanza che sembra stia assumendo negli studi.

Per lui infatti ci sono altri progetti in ballo. Tornerà al timone della nuova edizione di Dalla Strada al Palco, al fianco di Bianca Guaccero, scelta per colmare il vuoto lasciato da Stefano De Martino e Affari Tuoi nel fine settimana. Il loro programma andrà in onda a febbraio 2026, dopo il Festival di Sanremo.

Un enorme interesse per Nek, dunque, accostato anche a Domenica In. Si era infatti paventata una conduzione a tre, con Mara Venier affiancata dal cantante e da Gabriele Corsi. Piani saltati all’ultimo minuto, con lo stesso Corsi che ufficialmente non ha ancora accettato. Si discute però del nuovo equilibrio, che pare indirizzare il programma storico verso una divisione netta: interviste e talk a zia Mara e varietà e game show a Corsi.