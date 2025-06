Smentite le indiscrezioni e annunciata la data dell'ultima puntata di Affari Tuoi: niente lavoro extra per Stefano De Martino ed ecco quando tornerà

Il successo di questa stagione di Affari Tuoi, che da potenzialmente problematica (senza Amadeus) è divenuta superlativa, ha portato a svariate riflessioni. Era stato ipotizzato, ad esempio, che Stefano De Martino proseguisse il suo cammino fino al termine di luglio, per poi andare in vacanza brevemente e tornare per le riprese di settembre. Ora però sappiamo esattamente quando si concluderà questo ciclo di puntate.

Affari Tuoi, ultima puntata

Affari Tuoi è indubbiamente una macchina macina ascolti ma tutti i programmi devono fermarsi, prima o poi. Ogni professionista merita una pausa e lo stesso dicasi per Stefano De Martino, che non teme di restare fuori dalle case dei telespettatori per un po’, anzi. In passato ha anche ipotizzato un futuro distante dai riflettori, del tutto.

Ma quanto finisce Affari Tuoi? Non ci sarà alcuna settimana extra a luglio, di cui si era vociferato a lungo. A partire dal 29 giugno, infatti, il game show di Rai 1 lascerà spazio alla programmazione estiva della rete pubblica.

Concorrenza ad Amadeus

L’ipotesi che per un po’ è stata più avvalorata voleva Stefano De Martino schierato in campo contro l’ex mattatore Rai, Amadeus. Sappiamo infatti che quest’ultimo, a caccia di migliori ascolti, proverà ad attirare pubblico nuovo con The Cage.

Non ci sarà però nessuna gara a distanza tra loro, considerando come l’ultima puntata di Affari Tuoi andrà in onda sabato 28 giugno 2025. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi saluterà il suo pubblico e si godrà delle meritate vacanze.

Bianca Guaccero e Topo Gigio al posto di Stefano De Martino

Una vera e propria stagione da record per Affari Tuoi, che ha raggiunto picchi di oltre 6 milioni di spettatori e il 30% di share negli ascolti. Il pubblico dovrà accettare questo vuoto, almeno per un po’, con la 18esima edizione, condotta ovviamente ancora dal presentatore campano, al via presumibilmente a inizio settembre.

Ora non resta che svelare cosa sostituirà il game show su Rai 1. Spazio in access prime time a Techetechetè, in onda a partire dal 29 giugno. Sappiamo che la prima puntata avrà un conduttore decisamente speciale. Si tratta di Topo Gigio, che ottiene nuova visibilità dopo l’apparizione a Sanremo e all’Eurovision grazie a Lucio Corsi.

Com’è noto, si celebreranno i momenti più importanti della storia della televisione italiana. Si mescoleranno programmi cult, personaggi simbolo e varietà indimenticabili, soprattutto per una certa generazione. In onda tutti i giorni a partire dalle 20:30, ma non solo.

In occasione dell’appuntamento domenicale con la trasmissione, ci sarà anche uno spin-off. Il titolo è Techetechetè Top Ten. Sarà condotto dall’amatissima Bianca Guaccero, che proporrà una sorta di monografia dedicata a delle star indimenticabili, da Mina a Rita Pavone, passando per Ornella Vanoni e non solo.