Gigi D’Alessio rivela perché ha lasciato The Voice Senior e Kids

Il cantante napoletano era uno dei giudici dal 2019 e ha contribuito al successo del format condotto da Antonella Clerici

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Gigi D'Alessio

Dopo diversi anni in veste di giudice e coach di The Voice Senior, Kids e Generation Gigi D’Alessio ha deciso di cambiare strada e abbandonare il suo ruolo per affiancare Vanessa Incontrada in un nuovo show su Canale 5, passando quindi da Rai a Mediaset. Una scelta che non è stata particolarmente apprezzata da Antonella Clerici, conduttrice dello show canoro, che non ha nascosto una certa delusione. Ma il cantautore napoletano ha svelato il motivo che l’ha spinto a prendere questa decisione.

Perché Gigi D’Alessio ha lasciato The Voice

Presente a The Voice dal 2019, Gigi D’Alessio ha fornito una spiegazione diretta e priva di ambiguità riguardo le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il programma condotto da Antonella Clerici. In un’intervista rilasciata a La Repubblica ha chiarito che la decisione non è stata frutto di malintesi con la Rai o di dissapori interni, come insinuato da qualche malelingua, bensì di un’esigenza personale di rinnovamento dopo un percorso lungo e indubbiamente ricco di soddisfazioni.

“Nulla. Sto bene sia di qua che di là, non ho girato le spalle a nessuno. Dopo dieci edizioni di The Voice cerco di non ripetermi, prendo un paio di anni sabbatici”, ha spiegato l’ex compagno di Anna Tatangelo, sottolineando come il desiderio di evitare la routine sia stata la molla verso il cambiamento. Quindi, non si tratta di un addio polemico bensì di una scelta ponderata e dettata dall’amore per la musica e per la scoperta di nuovi orizzonti artistici.

Chi ha seguito bene The Voice negli ultimi anni, sa bene che il percorso di Gigi D’Alessio è stato caratterizzato da diversi momenti significativi. Dalla scelta coraggiosa di puntare su stili diversi, fino alla scoperta di voci che hanno poi spiccato il volo, come quella di Marco Zingaretti nella prima edizione e di Marta Sanchez nelle stagioni successive.

Il 58enne ha sempre sottolineato come il suo ruolo di mentore rappresenti un valore aggiunto nel suo percorso professionale ma soprattutto privato.

L’amarezza di Antonella Clerici e il sostituto di Gigi D’Alessio

Antonella Clerici, conduttrice storica di The Voice, ha espresso rammarico per l’abbandono di Gigi D’Alessio, definendolo “una presenza in grado di arricchire profondamente il percorso del talent”. Nonostante questo la conduttrice Rai ha accolto con maturità e stima le ragioni esposte dal collega: “Comprendo e rispetto la sua decisione di voler sperimentare nuove avventure dopo un decennio a fianco dei giovani talenti”, ha dichiarato.

Chi prenderà il posto di Gigi D’Alessio a The Voice? Nessun nome è stato ancora ufficializzato ma pare che in pole position ci sia Nek, che negli ultimi anni si sta facendo sempre più spazio in televisione. Altra new entry dovrebbe essere Rocco Hunt, che dovrebbe dividere la poltrona con Clementino. Quest’ultimo è stato confermato insieme a Loredana Bertè e Arisa.

The Voice Senior dovrebbe debuttare su Rai 1 venerdì 14 novembre, subito dopo la conclusione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, e proseguire fino a dicembre inoltrato. A seguire tornerà anche The Voice Kids, che quest’anno sarà trasmesso di sabato sera.