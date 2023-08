Elton John in ospedale, brutta caduta per il cantante 76enne

Fonte: IPA Elton John, in ospedale dopo una caduta in casa

Sir Elton John è attualmente in vacanza nel sud della Francia, dove si sta riprendendo dalle fatiche del lungo tour di luglio assieme al marito e ai due figli, comodamente rintanati nella villa familiare di Nizza. Ma neppure a casa si può star tranquilli e, in seguito a un incidente domestico, il cantante inglese è stato costretto a correre in ospedale per accertamenti. Gli aggiornamenti del portavoce ufficiale.

Elton John in ospedale a Monaco

Stando a quanto riportato dal suo portavoce alla BBC, Elton John sarebbe scivolato in casa prendendo un duro colpo. Il cantante 76enne si sarebbe così visto costretto a presentarsi al dipartimento di ortopedia del Princess Grace Hospital di Monaco, dove ha trascorso la scorsa notte.

Nulla per cui preoccuparsi troppo, però. Il portavoce rassicura: a seguito di “una caduta ieri nella sua casa nel sud della Francia” Elton John si è recato “presso l’ospedale per precauzione” e, dopo i dovuti controlli e accertamenti “è stato subito dimesso in mattinata. Adesso è tornato a casa in buona salute”.

Le fatiche del lunghissimo, ultimo, tour

È un vero peccato che il cantante prediletto da Lady Diana non possa godersi in piena serenità il riposo più che meritato. Il Sir della musica ha infatti trascorso gli ultimi mesi in giro per il mondo, impegnato nel Farewell Yellow Brick Road Tour, annunciato come l’ultimo tour della sua carriera. “Ho avuto una carriera meravigliosa, oltre ogni immaginazione. Cinquant’anni di gioia pura nel fare musica. Quanto sono fortunato?” ha urlato alla folla in occasione della data finale, lo scorso 8 luglio a Stoccolma. Adesso, questo mito del pop è pronto a godersi la famiglia.

La famiglia arcobaleno di Elton John

A prendersi cura dell’ammaccato Elton John, se ne può star certi, c’è l’amato David Furnish, affermato regista e produttore di origini canadesi, marito del cantante, compagno di una vita. Elton e David si conobbero quasi trent’anni fa, in una festa organizzata dal baronetto nell’ormai lontano 1993. Da allora non si sono mai lasciati. L’unione civile è arrivata nel 2005 mentre il matrimonio è avvenuto nove anni dopo, nel 2014, esattamente il giorno successivo alla legalizzazione del matrimonio gay nel Regno Unito. La famiglia è stata in seguito completata da due figli, avuti tramite madre surrogata: Jachary Jackson Levon, arrivato il giorno di Natale del 2010 e Elijah Joseph Daniel, nato l’11 gennaio 2013.

Oggi, Elton John e David Furnish rappresentano una delle coppie più affiatate e longeve del mondo dello spettacolo. Sempre insieme senza separarsi mai, continuano nonostante il tempo che passa a comportarsi come piccioncini innamorati. Il loro segreto? Bigliettini d’amore. “Ogni sabato ci scambiamo un biglietto, perché ci siamo incontrati per la prima volta di sabato, lo scriviamo e lo mettiamo vicino al letto. Scriviamo ‘buon anniversario’ e poi ricapitoliamo la settimana appena passata e facciamo previsioni su quella che deve iniziare”.

E pare non saltino mai una settimana, neppure quando si trovano ai poli opposti della terra. Se lontani, i biglietti li spedisce il corriere o, quando impossibile, ricorrono all’anacronistico fax: “Non è mai una mail, né un testo scritto al computer. Ci piace vedere la nostra grafia sul foglio”. Se il risultato di questa corrispondenza sono decenni di lungo e saldo amore, forse val la pena prendere esempio.