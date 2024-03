Belen corre in moto per i corridoi dell'ospedale Gaslini di Genova, vestita da Pocahontas: tutto per il divertimento dei bambini ricoverati

Fonte: IPA Belen Rodriguez e Matilde Bruzzone

Un gesto splendido, quello di Belen Rodriguez, impegnata in una visita ai bambini ricoverati presso l’ospedale Gaslini di Genova. Coccole, abbracci, tante foto e sorrisi, per delle ore di assoluta spensieratezza tra i reparti.

Belen in visita ai bambini malati

Pensare a Belen in versione Pocahontas può far andare la mente a una festa di Carnevale o Halloween. In questo caso, però, alla base del costume indossato c’è ben altra motivazione. La famosissima showgirl Argentina ha infatti deciso di impegnarsi in un’opera di beneficenza.

A messo piede in costume all’interno dell’ospedale Gaslini di Genova, affiancata da un altro famosissimo personaggio, Elsa di Frozen. Il tutto per regalare ai bambini ricoverati in differenti reparti qualche ora di assoluta gioia. Belen non si è affatto risparmiata, cimentandosi anche in giri spericolati in moto tra le corsie dell’ospedale.

Fonte: IPA

Hai indossato gli abiti di una vera e propria leggenda, quella Pocahontas nata più di 400 anni fa. Il suo matrimonio con l’inglese John Rolfe è divenuto celebre in tutto il mondo e, già al tempo, si poteva parlare di lei come di una celebrità a Londra. Assolutamente unica, tanto da meritare d’essere raffigurata in un film ben romanzato dalla Disney.

È ovviamente a quella Pocahontas che la mente dei bambini è andata, nel vedere Belen in costume. Un abito tutto frange, ricami e perline, mentre più complesso era quello dell’amica Matilde Bruzzone. È lei ad aver interpretato Elsa di Frozen. Si tratta della moglie di Billy Berlusconi, nipote del compianto Silvio Berlusconi. Un’imprenditrice ben nota nel mondo della sanità.

E la moto? A quella ci ha pensato Vanni Oddera. Abbiamo parlato di giri su due ruote tra le corsie, e chi meglio di un campione di freestyle motocross per far divertire i bambini con della mototerapia (non è affatto la sua prima volta, anzi, essendo un promotore del movimento).

Il messaggio di Belen

Belen è lontana dal mondo della televisione, per il momento, ma ciò non vuol dire che stia ferma, anzi. Le acque si sono calmate e, mentre si parla con insistenza della vita sentimentale di Stefano De Martino, lei si gode un po’ di silenzio. A ciò si aggiungono commenti legati al suo lavoro da modella, che prosegue a gonfie vele, e a iniziative di questo genere.

Si gode un periodo da madre single e lavoratrice, senza dare in pasto alla stampa indiscrezioni, ipotesi o altro. Difficile pensare che questa quiete gossip possa durare ma, intanto, lei la vive pienamente.

Seguendo l’esempio di Chiara Ferragni, poi, ha scelto di mostrare la sua beneficenza, che si è tradotta nel dono del suo tempo libero. Ha quindi mostrato con storie e post Instagram quanto avvenuto presso l’ospedale di Genova.

“Spesso e volentieri capita di dare per scontate tante cose, e dico tante, perché rimando dell’idea che le semplici cose, come l’amore, un abbraccio significativo, due occhi che si parlano senza parole, il tramonto, la mia dolce luna, la gentilezza, l’umanità, l’empatia, l’intelligenza emotiva sono tutte ‘cose’ che non si possono comprare. Sono gratis e alla portata di tutti. Per questo dobbiamo essere grati della vita”.