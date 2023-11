Come si suol dire, piove sempre sul bagnato. Aveva chiesto la modica cifra di 5 milioni di dollari, ma la vendita del super attico statunitense ne ha fatti guadagnare due in più a sir Elton John. Il mito del pop è pronto a dire addio agli Stati Uniti, in favore della più tranquilla e verdeggiante Francia, e, prima di andar via, ha ben pensato di far fruttare il suo lussuosissimo (ed enorme) appartamento di Atlanta, in Georgia.

L’appartamento tutto in vetro di Elton John

Quando ancora trascorreva parecchio tempo negli States per lavoro, Elton John, che non è di certo conosciuto per essere un tipo semplice, comprò ben sei unità al 36esimo piano del più lussuoso dei complessi immobiliari della città di Atlanta. Un futuristico condominio di 40 piani immerso nel verde di Park Place, cuore della città.

E dall’unione di quelle sei poco modeste dimore il cantante prediletto di Lady Diana diede vita a un incredibile appartamento di quasi 1.3000 metri quadrati. Metri di puro lusso, circondato da un panorama mozzafiato. Lo skyline della grande metropoli è ammirabile da ogni stanza, perché la casa americana di Elton John è completamente circondata da pareti in vetro. E come se non bastasse, è presente anche un’ampia balconata (per chi ha il coraggio di affrontare la vertiginosa altezza).

Lo spazio, di certo, non manca. All’interno del lussuoso appartamento contiamo quattro camere da letto e sette bagni; una sala da pranzo a due piani; un soggiorno smisurato; suite padronale con cabina armadio ben più che walk-in e bagno in stile spa. E, ancora, una spa completa, una palestra interna, sei ripostigli (grandi come le case di noi altri comuni mortali), cinque cantine per il vino e accesso diretto a nove posti auto.

Atlanta, la casa americana del baronetto inglese

La città di Atlanta per Elton John è stata a lungo una casa lontano da casa. Alla città dedicò anche un album: Peachtree Road del 2004. Ad Atlanta John ha vissuto per ben 31 anni da quando, nel 1990, vi si trasferì appena uscito dal rehab e iniziò a frequentare un ragazzo del posto. “Conoscevo solo persone normali, con lavori normali – raccontò il baronetto al Wall Street Journal – La città mi ha adottato e io ho adottato lei”.

Gli piaceva soprattutto la gentilezza degli abitanti: “Le persone qui sono sempre state gentili con me… Sono sempre stato il benvenuto. Mi sento a casa”, aveva detto all’Atlanta Journal-Constitution nel 1998. E se adesso Elton John se ne va, trasferendosi in Francia assieme all’amato marito, è solo perché di tour negli Stati Uniti non ne farà più.

Quello della scorsa estate è stato l’ultimo tour del divo del pop, che ha concluso 50 anni di sfavillante carriera a Stoccolma, in Svezia: “Sono stati 50 anni di gioia pura nel fare musica. È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi, e siete stati assolutamente magnifici” ha urlato dal palco, e altrettanta gioia è arrivata a chi lo ha ascoltato e chi, ancora, continua a farlo. Tanta gioia anche il fortunato che si è accaparrato lo spettacolare appartamento.