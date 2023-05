Test: quale principessa Disney sei?

Fonte: iStock A quale principessa assomigli?

Siamo cresciute tra sogni e fantasia, tra principi azzurri, cavalli bianchi, draghi spaventosi e streghe cattive. Abbiamo indossato i panni, a volte idealmente e altre volte letteralmente, di tutti quei personaggi che popolavano le nostre fiabe preferite, fino a immaginarci protagoniste di quelle storie.

Crescendo, poi, ci siamo scontrate con la dura realtà, con le aspettative infrante e con le delusioni. Abbiamo scoperto, a nostre spese, che nessun principe azzurro sarebbe venuto a salvarci e che i lieto fine sono tutt’altro che scontati. Eppure, nonostante questo, non abbiamo mai smesso di emozionarci davanti alle favole della buonanotte.

Non lo abbiamo fatto perché, in fondo, in ognuno dei protagonisti di quelle storie abbiamo trovato qualcosa di noi. La speranza di Cenerentola, la forza di Pocahontas, il coraggio di Mulan e la curiosità di Ariel, giusto per elencarne alcune. E tu, in chi di loro ti rivedi di più? Rispondi alle domande del nostro test per scoprire quale principessa Disney sei.

Siamo tutte un po’ principesse

Tutte, chi in maniera più evidente e chi meno, abbiamo indossato almeno una volta i panni di una principessa, anche inconsapevolmente. Non di quelle che attendono inermi che il destino si compia, ma di quelle avventurose, intrepide, sognatrici e innamorate.

Lo abbiamo fatto quando abbiamo deciso di non rinunciare al grande amore, quando nonostante tutto abbiamo scelto di continuare a inseguire i nostri sogni, o di ascoltare il cuore. Lo abbiamo fatto, e lo facciamo ancora, tutte le volte che quei grandi e spaventosi ostacoli, che assumono le sembianze di draghi feroci e streghe vendicative, si palesano sulla nostra strada e noi non ci arrendiamo.

In una visione estremamente romantica e anche un po’ nostalgica della vita, siamo tutte un po’ principesse, anche senza un principe azzurro. Lo siamo con la nostra indipendenza e con l’autonomia che abbiamo ottenuto, con il coraggio che facciamo nostro ogni giorno per compiere delle scelte, piccole o grandi. Lo siamo tutte le volte che ascoltiamo l’istinto, che ci affidiamo all’intuito e che seguiamo il cuore. Lo siamo con i nostri caratteri, con la personalità, con i pregi, ma soprattutto con i difetti.

Che principessa Disney sei? Scoprilo con il nostro test

Anche se siamo cresciute, e probabilmente abbiamo smesso di credere alle favole già da un po’, non possiamo fare a meno di riconoscere quella magia straordinaria che si trova in tutte quelle storie che abbiamo ascoltato, e poi raccontato, prima di andare a dormire.

È vero, la perfezione narrata dalle favole non esiste. Ma esistono i personaggi, esistono le principesse, e in quelle ci riconosciamo. Magari per un aspetto della personalità o forse per un sogno condiviso. L’intraprendenza, per esempio, o il coraggio, la ribellione, la forza e la determinazione.

Tutte caratteristiche, queste, che ci hanno fatto provare empatia nei confronti di quei personaggi fittizi. Il motivo? Perché in fondo ci somigliano. E se vuoi scoprire a quale principessa Disney assomigli di più, allora, non ti resta che rispondere a alle domande del nostro test. Il risultato potrebbe davvero sorprenderti.