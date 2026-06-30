Charlene di Monaco e Stéphanie, mano nella mano: mai state così unite

Charlene di Monaco sta svelando il suo lato più tenero: sorrisi, abbracci ai figli Jacques e Gabriella e addirittura mano nella mano con sua cognata Stéphanie durante l’inaugurazione della sezione monegasca dell’Europa-Park. La moglie di Alberto è apparsa decisamente più serena e confidente di un tempo e lo sta dimostrando in ogni modo.
Charlene di Monaco in Germania con la famiglia alla mini Europa
Charlene e Alberto di Monaco sono volati in Germania, a Rust, coi gemelli Jacques e Gabriella. Assieme a loro c’era anche Stéphanie, la sorella del Principe.
Lo scopo del viaggio era l’inaugurazione della sezione monegasca dell’Europa-Park, un parco a tema che riproduce i Paesi del nostro continente. Mancava ancora il Principato e adesso questa lacuna è stata colmata. Nel parco a tema sono stati riprodotti i luoghi iconici di Monaco, il casinò, il porto turistico, il circuito cittadino di F1 e il Festival Internazionale del Circo. E proprio in qualità di presidentessa di quest’ultima istituzione era presente anche Stéphanie.
Il 29 giugno, prima dell’attentato avvenuto nel Principato, Charlene, Alberto e i loro due figli hanno tagliato il nastro, inaugurando così la 18esima area tematica dell’Europa-Park. Il visitatore ha la possibilità di vivere le emozioni che offre il Principato attraverso un percorso immersivo, compresa la visita al celebre acquario o sfrecciare sulla pista della F1 grazie a un simulatore.
Charlene di Monaco in bianco e Gabriella in rosso
Charlene e sua figlia Gabriella hanno ricreato coi loro look i colori della bandiera monegasca. La Principessa era vestita di bianco, indossava un abito chemisier midi in shantung di seta, a maniche lunghe e gonna svasata, con cintura e finiture in pelle, firmato Loro Piana. Il costo? 3.410 euro.
Charlene lo ha abbinato a delle décolleté e clutch cuoio e lo ha impreziosito con degli orecchini con perle in metallo con finitura oro e perle in resina bianca, creati da Dior.
Sua figlia Gabriella invece indossava un abito smanicato rosso con dei sandali con decori metallici. È davvero una rarità vedere mamma e figlia vestite diversamente, di solito infatti si presentano con outfit matchy-matchy. Ma in questo caso hanno voluto rendere omaggio al Principato, rappresentandone i colori.
Jacques invece era la copia di papà Alberto, portando una giacca blu e camicia bianca. Mentre Stéphanie, come Charlene, ha optato per un look total white, composto da giacca, top, pantaloni e scarpe basse.
Charlene di Monaco affettuosa coi figli e mano nella mano con Stéphanie
La moglie di Alberto è stata particolarmente affettuosa coi figli. Si è chinata verso Jacques per parlargli e ha persino abbracciato Gabriella che apparsa quasi imbarazzata dal gesto della madre.
Ma quello che ha maggiormente stupito è l’aver visto Charlene e Stéphanie mano nella mano. Una confidenza davvero inaspettata, sia per l’atteggiamento molto intimo, sia perché le due donne non sono mai state particolarmente unite.
Sono note le difficoltà di Charlene a integrarsi nella famiglia Grimaldi. La Principessa non è mai andata d’accordo con Carolina di Monaco, ma con Stéphanie c’è stata maggiore sintonia, anche se non tale da giustificare le mani intrecciate.