Kate Middleton e Charlene di Monaco, le due figlie (Principesse) a confronto

Charlotte, la figlia di Kate Middleton, e Gabriella, la figlia di Charlene di Monaco, stanno conquistando la scena e il confronto dice tutto di loro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ipa - Getty Images Gabriella e Charlene di Monaco e Kate Middleton con Charlotte

Kate Middleton e Charlene di Monaco sono accomunate sotto molti aspetti, anche quello della maternità. Entrambe hanno un’unica figlia femmina, rispettivamente Charlotte e Gabriella che, crescendo, si stanno prendendo la scena.

Kate Middleton e Charlene di Monaco, cosa hanno in comune

Kate Middleton e Charlene di Monaco sono tra le Principesse più ammirate del mondo. La loro storia è in qualche modo simile.

Entrambe sono di origini borghese e hanno conquistato un Principe. Anche se la relazione di William e Kate è meno tormentata rispetto a quella di Alberto e Charlene su cui si è spesso ricamato, quasi il loro matrimonio fosse un contratto.

Kate è amatissima, perché sa dialogare con le persone. Charlene è altrettanto ammirata, specialmente negli ultimi anni, mentre in passato era stata criticata per essere troppo algida.

IPA

Le due Principesse hanno anche interessi filantropici in comune. Infatti, sono impegnate nel promuovere il benessere dei bambini e nel tutelare l’infanzia. E poi rappresentano il lato glamour dei loro Palazzi.

Infatti, Kate e Charlene sono delle icone in fatto di look, anche se hanno stili molto diversi. La prima è più attenta alla tradizione e difficilmente trasgredisce il dress code, la seconda invece è famosa per le sue scelte audaci, come quando si rasò i capelli. Negli anni ha cambiato molti stili, sperimentando brand diversi, anche non noti ma sempre ricercati. Ultimamente, però, ha dato un tocco romantico al suo guardaroba. E a volte si è ispirata alla Principessa del Galles, come l’abito scintillante di Jenny Packham, che ha indossato al gala di chiusura del Festival della Televisione di Monte-Carlo.

Getty Images

Ma Charlene deve sopravvivere a una competizione altissima a Corte. Infatti, sua cognata Carolina di Monaco è una delle donne più affascinanti al mondo e le sue nipoti, Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo non sono da meno.

Un’altra cosa che avvicina Kate e Charlene è l’essere mamme. La prima ha tre figli, George, Charlotte e Louis, la seconda due gemelli, Jacques e Gabriella.

Charlotte e Gabriella a confronto

Proprio le figlie delle due Principesse, crescendo, iniziano ad essere ammirate. E come le mamme, anche Charlotte e Gabriella avranno destini molto simili. Infatti, entrambe dovranno supportare il loro fratello maggiore, quando salirà sul trono.

E dalle loro mamme hanno ereditato classe ed eleganza. Sia Charlotte che Gabriella infatti sono delle giovani trend setter che riflettono lo stile di Kate e Charlene, la prima più tradizionale, la seconda più glamour.

IPA

Emblematici sono i look bianchi che le due Principessine hanno sfoggiato a giugno 2026, perché svelano in parte la differente personalità delle due bambine.

Charlotte, nata i 2 maggio 2015, è apparsa sul balcone di Buckingham Palace per il Trooping the Colour. La figlia di Kate si è presentata con un grazioso abito bianco, con maniche corte a sbuffo, gonna morbida e ampia, un fiocco in organza tra i capelli, creato da Jane Taylor, lo stesso brand del cappello di Lady Middleton, e ballerine di Pretty Ballerinas. Al polso un braccialetto, sua grande passione, di perline. Dunque, si tratta di un look molto classico e bon ton, perfettamente in linea con quanto richiesto dalla circostanza.

Getty Images

Gabriella, nata il 10 dicembre 2014, è apparsa accanto a papà Alberto e mamma Charlene per la cerimonia di apertura dei Rencontres des Sites Historiques Grimaldi. La Principessina indossava un abito bianco a balze, sbracciato, con un piccolo fiocco sulla spalla, firmato Zimmermann, che ha abbinato a dei sandali d’oro. Come Charlotte, anche Gabriella ha scelto un semiraccolto, ma senza fiocchi. E le perle che ha indossato però come orecchini.

Sicuramente, l’evento di Monaco era meno informale di quello di Londra, ma da questo look si percepisce il carattere più ribelle di Gabriella che inizia a osare come sua madre.