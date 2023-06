Nozze Rajwa e Hussein di Giordania, Kate Middleton tradita dalla foto ufficiale

Fonte: IPA Matrimonio Hussein e Rajwa come William e Kate: storie d’amore legate

Kate Middleton tradita dallo sguardo nella foto ufficiale scattata a imperitura memoria del matrimonio tra Hussein di Giordania e Rajwa Al Said. Nell’immagine è evidente tutto il disappunto della Principessa del Galles, l’unica di fatto a non sorridere. E il sospetto riguarda un litigio avvenuto proprio durante il Royal Wedding tra lei e William.

Rajwa e Hussein di Giordania, la foto ufficiale con i Reali del mondo

Rania di Giordania e suo marito Abdullah hanno voluto concludere le celebrazioni del matrimonio tra il loro primogenito ed erede al trono, il Principe Hussein, e Rajwa Al Said pubblicando due nuove foto ufficiali delle nozze avvenute lo scorso primo giugno ad Amman.

In uno dei tre scatti gli sposi hanno posato all’esterno del Palazzo Zahran circondati dai parenti più prossimi e dalle teste coronate invitate al Royal Wedding. Così, partendo da sinistra troviamo, tra gli altri, Beatrice di York accanto a Ilham Yassin e Salma di Giordania, rispettivamente madre e figlia di Rania, più sotto Mary di Danimarca accanto a Takamado del Giappone. Al centro Rajwa e Hussein, accanto alla sposa c’è il suocero Abdullah di Giordania e poco più in là il Sultano del Brunei. Alle sue spalle Jill Biden e più indietro Elisabetta del Belgio. Accanto allo sposo invece posa Rania che ha vicino i genitori di Rajwa. Poco più indietro la bellissima Moza del Qatar che ha alle sue spalle Kate Middleton e William. E qui veniamo al nocciolo della questione.

Kate Middleton, lo sguardo tagliente

Si tratta naturalmente di una foto ufficiale quindi resterà negli annali. È buona norma avere una posa composta e dato il lieto evento sorridere. Però in molti hanno notato come la Principessa del Galles abbia un volto serio e quasi corrucciato, mentre suo marito sembra oltre modo sorridente. Che qualcosa durante il Royal Wedding sia successo tra loro appare più che un sospetto.

Si vocifera che Kate se la sia presa dopo che ha sorpreso William a parlare fitto fitto con Ivanka Trump che ha conosciuto di persona nel 2019. Altri ipotizzano che Lady Middleton sia inquieta per le voci troppo insistenti sul presunto tradimento del Principe con Rose Hanbury. Mentre la stampa britannica minimizza e ha raccontato un’altra versione dei fatti sullo scambio di battute tra Will e Kate al loro ingresso al party nuziale. Sta di fatto che in un’altra occasione ufficiale qualcosa negli ingranaggi della coppia è sembrato saltare. Infatti, all’incoronazione di Carlo i Principi del Galles sono arrivati con un leggero ritardo e Kate “ha dimenticato” di fare la riverenza a Camilla. Si sospetta che dietro a ciò ci sia di nuovo la bella vicina di casa del Norfolk per cui Will avrebbe perso la testa. In ogni caso essendo in terza fila, il disappunto di Kate non è così evidente, anche se c’è. E passerà alla storia.

Rajwa in Dolce & Gabbana per la foto ufficiale

L’altra immagine invece è dedicata interamente agli sposi. Nella foto Rajwa e Hussein posano in un salotto del Palazzo. La sposa indossa il suo secondo abito bianco, firmato Dolce & Gabbana, con gonna ampia decorata da spirali stilizzate in tulle. Lei appoggia una mano sul petto dello sposo e lo guarda con affetto mentre gli occhi di lui sono rivolti all’obiettivo. Ciò che attrae l’attenzione nella stanza è la fotografia di Re Hussein, nonno dello sposo, scomparso nel 1999 il cui ricordo però è ancora molto forte.