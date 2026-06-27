Charlene di Monaco rompe la “maledizione” di Kate Middleton con un abito da 1.150 euro

Charlene di Monaco rilancia il marchio amato da Kate Middleton: l'abito da 1.150 euro che ha sfidato la "maledizione" di cui la stampa britannica ha parlato per anni

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IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco continua ad ispirarsi allo stile di Kate Middleton. L’ultima apparizione pubblica dell’ex nuotatrice ha riportato sotto i riflettori un marchio molto caro alla Principessa del Galles: Beulah London, la maison inglese che negli ultimi anni ha attraversato una profonda crisi economica prima di riuscire a rilanciarsi.

L’occasione è stata la celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’accordo RAMOGE, il programma di cooperazione tra Monaco, Francia e Italia dedicato alla tutela del Mar Mediterraneo. Insieme al Principe Alberto, Charlene ha inaugurato una mostra organizzata dalla Segreteria esecutiva dell’accordo e dagli Archivi Nazionali del Principato, scegliendo un look che non è passato inosservato.

Per l’evento la Principessa monegasca ha indossato l’abito Ahana di Beulah London, un modello in tweed di cotone italiano in vendita a 1.150 euro. Il motivo a quadri nei toni del rosso e del blu, la silhouette fit and flare, il punto vita segnato e la gonna midi richiamano l’eleganza classica che da sempre caratterizza la maison britannica.

Il fatto che sia senza maniche lo rende perfetto per le calde temperature di questo periodo. È aderente e definito da una cintura coordinata, così come i bottoni sul davanti, che creano una linea pulita e precisa.

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A completare l’insieme, décolleté nude con tacco medio, make-up essenziale e uno chignon basso.

Charlene di Monaco si lascia ispirare da Kate Middleton

Fondato nel 2010 da Lavinia Brennan e Lady Natasha Rufus Isaacs, Beulah London si è rapidamente affermato tra i marchi più apprezzati dalla nobiltà britannica. A contribuire in modo decisivo alla sua notorietà è stata soprattutto Kate Middleton, che indossa queste creazioni dal 2011, praticamente dall’ingresso nella royal family.

La Principessa del Galles ha scelto gli abiti di questo marchio in numerose occasioni ufficiali e private, trasformando diversi modelli in autentici successi commerciali. Le linee femminili, la sobrietà delle silhouette e uno stile elegante ma mai eccessivo l’hanno reso uno dei punti di riferimento del guardaroba reale.

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Pure Charlene sembra oggi condividere questa estetica. Dopo gli anni in cui aveva privilegiato look più rigorosi e dalle linee architettoniche, la Principessa di Monaco appare sempre più orientata verso uno stile raffinato, romantico e senza tempo.

La scelta di Beulah London conferma questa evoluzione e rafforza il filo invisibile che, almeno sul piano della moda, la lega a Kate Middleton. Che negli ultimi anni sembra essere diventata la sua musa ispiratrice.

La maledizione di Kate Middleton

Attorno a Beulah London ruota una curiosa teoria molto nota sulla stampa britannica: la cosiddetta Kate Curse, ovvero la maledizione di Kate. Secondo questa narrativa, molti marchi indipendenti scelti dalla nuora di Re Carlo avrebbero attraversato, negli anni, gravi difficoltà economiche o sarebbero addirittura scomparsi dopo aver conosciuto un improvviso successo.

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In realtà, gli esperti attribuiscono queste crisi soprattutto alle difficoltà di crescita delle piccole aziende e agli effetti della pandemia, che ha messo in ginocchio numerosi brand della moda. Anche Beulah London ha vissuto un momento particolarmente delicato, arrivando ad avviare una procedura di liquidazione volontaria prima di riuscire a rilanciare l’attività e consolidare nuovamente la propria presenza sul mercato.

Oggi il marchio sembra essersi lasciato alle spalle quel periodo difficile. La scelta di Charlene di Monaco rappresenta un’ulteriore conferma del ritorno di Beulah London nel guardaroba delle teste coronate europee. Un segnale importante per una maison che, dopo aver rischiato di scomparire, continua a conquistare la fiducia delle royal più eleganti del continente.